Kult-MTV-Show feiert Comeback: So eskalativ wird "Reality Shore"

"Reality Shore": Kult-MTV-Show kommt nach Deutschland

Viel nackte Haut, viel Sex, viel Drama, viel Spaß, viel Freundschaft, viel Feuer und viele Partys – das ist "Reality Shore"! Wem der Name bekannt vorkommt, dem*der können wir gerne nachhelfen.

"Reality Shore" ist die deutsche Antwort auf die MTV-Kult-Show "Jersey Shore". Es ist die erste deutschsprachige Produktion des legendären "THE SHORE"-Franchise, wo unterschiedliche Charaktere zusammengeworfen werden, um eine "Family" zu bilden. Acht feierwütige Reality-Stars sollen auch in "Reality Shore" zu einer Familie zusammenwachsen, doch nicht jede*r darf bleiben, denn nicht alle erkämpfen sich einen festen Platz in der Villa. Wer nicht in die Familie passt, muss die griechische Insel verlassen. Einzige Regel: Sei Du selbst, aber sei respektvoll. Sonst gibt es jedoch keine Regeln an die sich die Teilnehmer*innen halten müssen. Genau diese Freiheit lässt es in der Villa ziemlich wild zugehen …

"Reality Shore" überzeugt mit einem diversen Cast, krassen Partys, heftigen Konflikten und heißen Flirts

Eine Sache können wir euch schon jetzt versprechen: "Reality Shore" wird richtig krass – so richtig heftig! Es wird viele heiße Flirts geben, lustige Challenges, intime Momente und pures Gefühlschaos.

Natürlich werden auch immer wieder Promi-Stargäste zu Besuch sein, die es in sich haben. Wartet nur ab, die Crème de la Crème des Reality-TVs. Aber auch die Bewohner*innen der "Reality Shore"-Villa haben es in sich: Dramaqueen Walentina (Ex on the Beach), Sunnyboy Yasin (Temptation Island), Jessica verliebt sich in Menschen, nicht Geschlechter (Love Island, Der Bachelor), Tattoo-Lover Nic, Partymaus Bellydah, Charmeur Emanuel ist bisexuell, Trans-Frau Jessy und Mia (Paradise Hotel). Mit einem super diversen und spannenden Cast überzeugt die MTV-Show also automatisch! "Reality Shore" könnt ihr seit dem 8. Dezember auf Joyn streamen und ab dem 2. Februar startet die Sendung auch im Free-TV bei MTV.

