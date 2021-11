Als erster Creator Deutschlands: Mario Novembre bekommt eigene Reality-Show

Mario Novembre bekommt als erster deutscher Creator eine eigene Reality-Show

Es gibt tolle Neuigkeiten: Mario Novembre bekommt als erster deutscher Creator eine eigene Reality-Serie auf Joyn. "Mario Novambre – auch das noch!" könnt ihr seit Samstag (20. November) kostenlos auf Joyn streamen.

Zusätzlich zur Veröffentlichung auf dem Streaming-Dienst könnt ihr die Folgen jeweils 14 Tage später auf dem neuen YouTube-Channel von PANTAFLIX Studios angucken. In der Reality-Show von Mario Novembre bekommt ihr ganz private Einblicke in sein Leben. In "Mario Novembre – auch das noch" werdet ihr sehen können, wie das Familienleben in einem ländlichen Vorort von Stuttgart abläuft. Wer den "Lautlos"-Sänger von Instagram kennt, weiß auch, dass es niemals langweilig wird. Seine verpeilte, lustige und natürliche Art sorgt immer für eine gute Zeit.

Das erwartet euch in "Mario Novembre – auch das noch"

"Mario Novembre – auch das noch" ist nicht die erste Serie, in der wir den Sänger sehen können. Er hat schon drei Staffeln lang in der erfolgreichen Joyn-Serie "Das Internat" mitgespielt und hatte davor schon eine Rolle im Kinofilm Misfit. Seine Reality-Show wird natürlich anders, nicht gespielt, sondern total echt. Ihr könnt Mario Novembre mit seiner Familie beim Abendessen beobachten, wie er seinen Bro Pietro Lombardi besucht oder mit seinem neuen Sportwagen durch die Straßen düst. Ganz ungefiltert und ohne Skript, einfach nur Mario Novembre – und dieser Version mögen wir alle am liebsten!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->