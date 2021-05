„Köln 50667“: War’s das mit Oskar und Sara?

"Köln 50667": Oskar will sie alle

Oskar will nicht nur ein Stück vom Kuchen, sondern gleich das ganze Blech! Der Frauenheld hat eigentlich gerade eine Affäre mit Samantha laufen. Aber eigentlich hat er seinen Blick auf jemand ganz anderen geworfen: Die neue Referendarin Sara! Die etwas holprigen Flirtversuche zu Beginn scheinen am Ende doch noch ihr Ziel erreicht zu haben, denn Sara signalisiert endlich auch selbst Interesse. 😍 Oh, aber da war ja noch was, bzw. wer: Samantha. Oskar gelingt es gerade so, die Affäre mit Samantha vor Sara geheim zu halten – und sein Interesse an Sara vor Samantha. Puh! Aber dann kommt doch wieder alles anders als geplant: Im Vanity verführt Samantha Oskar auf dem Klo – was Sara mitbekommt! War’s das nun zwischen den beiden? Bei einem späteren Gespräch mit Oskar lässt Sara die Bombe platzen! 😱 Du willst wissen, was abgeht? Dann schalte um 18:05 bei RTL II ein!

„Köln 50667“ täglich bei RTL II

Kaum zu glauben, aber die Reality-Seifenoper „Köln 50677“ hat einmal mit nur 120 Folgen angefangen! Mehr sollte es erstmal nicht geben, die hohen Einschaltquoten haben den Sender aber eines Besseren belehrt und die Serie wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. Die heutige Folge ist die Nummer 2122 (!!!). DAS ist mal ein Erfolg! Du kannst den Darsteller*innen der Sendung übrigens auf Instagram folgen. 😍 Dort sind sie natürlich unter ihrem privaten Namen – die haben wir für euch auch schon herausgesucht. Gerngesehen! Viel Spaß bei der heutigen Folge, wir sind gespannt, ob und wie Oskar aus dieser Situation wieder herauskommt. Die Beziehung mit Sara ist auf jeden Fall in WEITE Ferne gerückt, so wie es ausschaut. 😱

