“Köln 50667”-Star Danny Liedtke: Er vermisst Maddy

Danny Liedtke & Maddy Nigmatullin

Die beiden “Köln 50667”-Darsteller Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin haben wirklich eine verrückte On-Off-Freundschaft! Eine Zeit lang waren die beiden unzertrennlich, dann sah man sie kaum noch miteinander, schließlich fuhren sie letztes Jahr wieder zusammen in den Urlaub, wo Danny Maddy ein Liebesgeständnis machte. Dann wurde es wieder ruhiger um die Friends und Anfang dieses Jahres waren sie dann endlich wieder zusammen. Was ein Durcheinander! 😀

Danny vermisst Maddy

Aktuell verstehen sich Danny und Maddy wieder mega gut, aber trotzdem vermisst der Schauspieler seine BFF, wie er auf Insta verriet. Für RTL 2 filmten die beiden an einem ein Projekt in der Rolle ihrer Alter Egos Dimitri und Olga. Danny postete Bilder davon und schrieb dazu: „Es hat sehr Spaß gemacht, vor allem, weil ich es zusammen mit meiner Olga machen durfte. By the way @maddynigmatullin lass mal wieder öfter was zusammen machen du busy Görl, mal hier und da, vermisse ich dich schon ein bisschen hörma.“ Wie cute! Wir hoffen auch, dass die „Köln 50667”-Stars bald wieder mehr miteinander machen und uns natürlich daran teilhaben lassen … ❤️

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: