Danny Liedtke & Maddy Nigmatullin: Endlich wieder zusammen

Danny Liedtke & Maddy Nigmatullin: Kleiner BFF-Break

Es gab eine Zeit, da gab es die beiden “Köln 50667“-Stars Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin nur im Doppelpack. Die Serienkollegen waren auch im echten Leben best Buddies und einfach unzertrennlich. Sogar mehrere Reisen machten die zwei Schauspieler zusammen – unter anderem ging es nach New York, nach Ibiza und auf die Malediven. Ihr erinnert euch sicher an die vielen witzigen Videos, mit denen die beiden uns damals regelmäßig bespaßt haben. Doch seit letztem Sommer ist es sehr still geworden um unser Kölner Lieblings-Duo. Eine nicht ganz unwesentliche Rolle spielte dabei wahrscheinlich auch die Tatsache, dass Maddy sich letzten August Hals über Kopf in den Bonner Jonas verliebte, mit dem sie von da an jede freie Minute verbachte. Das ändert natürlich nichts daran, dass sie weiterhin sehr gut mit Danny befreundet war. Aber jeder, der schon mal frisch verliebt war, weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, dann noch so viel Zeit mit seinen BFFs zu verbringen wie zu Single-Zeiten.

Danny & Maddy: So eklig ist ihre Reunion

Seit einigen Wochen scheint die Beziehung zwischen Maddy Nigmatullin und ihrem Jonas nun auf Eis zu liegen. Obwohl sie erst Ende 2018 ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen haben, deutet momentan nichts mehr darauf hin, dass sie noch zusammen sind. Was da wirklich abgeht, hat Maddy bisher noch nicht verraten. Doch eine gute Sache scheint die aktuelle Situation wenigstens zu haben: Sie macht ENDLICH wieder Fun-Videos mit Danny Liedtke! Gestern trafen sich die beiden, um zusammen neue YouTube-Videos zu drehen. Besonders witzig: Danny zog das Ganze mit der blonden Perücke durch, die er schon bei seinem „Tag als Frau“ in New York getragen und damit für viele Lacher gesorgt hat. Worum es in den neuen YouTube-Clips der beiden “Köln 50667“-Stars geht? Wir wissen bislang so viel: Eine riesige Gurke spielt eine Rolle und thematisch geht das Ganze in Richtung Dschungelcamp, denn die beiden müssen verdammt eklige Sachen essen – zum Beispiel Maden! Maddy musste sich mitten beim Dreh sogar übergeben… Wir sind gespannt auf das Endergebnis und freuen uns extrem über diese Reunion!

