Danny Liedtke: Sein Tag als Frau

An Weihnachten ging es los: Danny Liedtke (28) machte sich auf den Weg in die USA und erfüllte sich dort einen Traum, indem er den Jahreswechsel in New York verbrachte. Doch als ob das nicht schon aufregend genug wäre, setzte der Schauspieler noch einen drauf, um den Trip besonders unvergesslich zu machen. Als Special für seine inzwischen 401.000 Insta-Abonnenten verkleidete sich Danny einen kompletten Tag lang als Frau und sorgte damit für viele Lacher.

Danny Liedtke: Probleme eines Girls

Eins ist klar: Für die perfekte Verwandlung in ein Girl musste natürlich erst mal ordentlich Hand angelegt werden! Um besonders weiblich auszusehen, hatte Danny sich eine blonde, langhaarige Perrücke besorgt:

Besonders anspruchsvoll für Danny war es anschließend, die künstlichen Wimpern anzukleben… und zwar sogar so anspruchsvoll, dass er es am Ende komplett bleiben ließ :D

Nachdem er noch ordentlich Make-Up aufgelegt hatte und sich beim Shoppen ein süßes Girly-Outfit ausgesucht hatte, ging es im neuen Look auf den Times Square, wo Danny Liedtke eine äußerst sehenswerte Tanzeinlage hinlegte. Kurze Zeit später stand Danny plötzlich vor einem ungeahnten Problem – nämlich, als er aufs Klo musste. Wie gewohnt spazierte er in die Herrentoilette… und erntete dabei äußerst misstrauische Beobachtung von seinen Mitmenschen. Die waren nämlich offensichtlich nicht so ganz davon überzeugt, dass er die richtige Tür erwischt hatte!

Danny Liedtke: So reagieren die Fans

Es ist kaum verwunderlich, dass Danny Liedtke in seinem Aufzug jede Menge interessierte, aber auch verstörte Blicke kassiert hat. Doch davon ließ der Schauspieler sich nicht abschrecken – erhobenen Hauptes verbrachte er den ganzen Tag als Frau. Und seine Fans feiern den Wahl-Kölner megamäßig dafür: „Respekt, dass du das durchgezogen hast! Aber du warst echt das hässlichste Mädchen, was ich kenne!“, schrieb einer seiner Insta-Abonnenten.

