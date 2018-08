"Köln 50667"-Star Danny Liedtke verliert alle Unterhosen

Dass es auf dem Männertrip der „Köln 50667“-Boys Danny Liedtke, Patrick Beinlich und Max Bornmann in Amerika etwas chaotisch zugeht, ist kein Geheimnis. Doch jetzt passierte den Jungs etwas, womit selbst sie nicht gerechnet hätten.

Danny Liedtke: Koffer verschwindet auf mysteriöse Weise

Nach zehn Tagen neigt sich der USA-Trip von Danny Liedtke ("Kevin") und seinen besten „Köln 50667“-Kumpels Patrick Beinlich ("Oli") und Max Bornmann ("Lukas") gerade dem Ende zu: Vor einigen Stunden machten die drei sich auf den Weg zum Flughafen in Los Angeles, von wo aus es erst nach Philadelphia und dann wieder zurück nach Deutschland gehen sollte. Danny hatte dabei offenbar die Verantwortung für das Gepäck – und das stellte sich ziemlich schnell als Fehler heraus. Denn irgendwann bemerkten die drei, dass Max Bornmanns Koffer nicht mehr da war. „Als Andenken bleibt der hier“, scherzte Danny am Anfang noch... bis den Jungs klar wurde: Dieser Koffer wird sicher nicht mehr auftauchen. Doch die drei Schauspieler hatten null Peil, was damit passiert sein könnte. Doch dann kam Danny die zündende Idee: „Ich hab vorhin am Flughafen alles gefilmt und wir erforschen gerade, wo der Koffer sein könnte!“, erklärt Danny seinen Masterplan in seiner Insta-Story. Und schließlich wurde ihm klar: In dem ganzen Reisestress war Danny einfach mit dem Auto losgefahren und hatte Max‘ Koffer draußen stehen lassen!

Max Bornmann zutiefst enttäuscht

Doch während der Kofferbesitzer Max Bornmann natürlich alles andere als begeistert von diesen Neuigkeiten war, zeigte Danny Liedtke sich mega entspannt: „Man muss auch dazu sagen, es war ein Koffer und da waren ein paar Schlüpper drin. Und da war jetzt nicht viel Besonderes drin. Ich ersetz dir das, Bro“, versuchte der 28-Jährige, die Situation zu entschärfen. Doch da spielte Max Bornmann nicht mit: „Ey Junge, die Unterhosen waren mir vielleicht was wert!“, entgegnete er völlig entrüstet! „Er trägt nur Philip Plein, Calvin Klein und so weiter“, fügte Patrick Beinlich noch hinzu.

Warum ein Koffer voller Unterhosen?

Doch typisch Danny Liedtke fand er selbst an diesem Vorfall noch etwas Positives: „Man muss sich manchmal von alten Sachen trennen und dann lässt du das Alte hier und jetzt kommt das neue Ich, Max!“, versuchte er, seinen Kumpel zu überzeugen. Ob das so recht geklappt hat? Wer weiß. Uns würde hingegen sowieso am allermeisten interessieren, warum Max Bornmann einen ganzen Koffer voller Unterhosen dabei hatte – und warten gespannt auf ein offizielles Statement!

