Danny Liedtke: Mega verrückte Aktion mit seinen „Köln 50667“-Boys

Dass „Köln 50667“-Star Danny Liedtke („Kevin“) privat für jeden Blödsinn zu haben ist, wissen vor allem die knapp 380.000 Instagram-Abonnenten des Schauspielers. Über seine Stories können die nämlich tagtäglich mitverfolgen, was Danny wieder für crazy Aktionen eingefallen sind. Doch jetzt haben sich der 28-Jährige und seine besten Kumpels mal wieder selbst übertroffen.

Danny Liedtke: Jede Menge Quatsch im Kopf

Danny Liedtke verbringt gerade einen ziemlich aufregenden USA-Trip mit seinen „Köln 50667“-Kollegen Patrick Beinlich („Oli“) und Max Bornmann („Lukas“) und cruist von der Ostküste Richtung Westküste. Und wie sich das für einen echten Jungs-Trip gehört, machen sie dabei alles, worauf sie gerade Bock haben – und dabei kommt am Ende oft jede Menge Quatsch raus (sehr zur Freude ihrer Insta-Follower!) Bei einer besonders durchgeknallten Aktion kam es jetzt ganz offensichtlich vor allem darauf an, möglichst bescheuert auszusehen!

Danny Liedtke: Irrer neuer Look

Den Anfang machte Patrick Beinlich, indem er sich seinen Bart so zusammenstutzte, dass am Ende nur noch ein Schnäuzer übrigblieb. Passenderweise hatte Danny seinen Kumpel sowieso schon den ganzen Trip über als „Magnum“ bezeichnet – jetzt sieht Patrick tatsächlich so aus wie der weltberühmte TV-Detektiv "Thomas Magnum"!

Danny Liedtke zog mit und kaufte sich eine Brille, mit der er zugegebenermaßen ziemlich bescheuert aussah. Und das behaupten wir ohne schlechtes Gewissen – schließlich war ja genau das seine Absicht. Klar, dass da auch der dritte im Bunde nicht einfach weiter normal durch die Gegend laufen durfte. Kurzerhand sprühte Danny Liedtke Max Bornmanns Haare mit pinker Farbe ein.

Doch jemand anders sorgt für die größten Lacher

Wer jetzt aber denkt, das wäre kaum noch zu toppen, sollte sich erst mal den Begleiter der „Köln 50667“-Boys reinziehen. Kevin hatte die drei nach ihrer Ankunft in Philadelphia am Flughafen überrascht und weicht ihnen seitdem nicht mehr von der Seite. Obwohl Danny, Patrick und Max dem gutaussehenden Deutsch-Amerikaner bisher schon so einiges auf ihrer Reise zu verdanken haben, verschonten sie auch ihn nicht – und Kevin traf es mit Abstand am schlimmsten! Um euch eine Vorstellung davon zu machen, solltet ihr euch das „Kunstwerk“ am besten selbst anschauen:

Noch haben die Jungs ein paar Tage von ihrer Reise vor sich. Die "Köln 50667"-Fans können sich also schon mal darauf einstellen, dass das nicht der letzte Lachflash war, den die drei ihnen da beschert haben!

Schon die neue BRAVO gelesen? Jetzt in deinem Kiosk :)