Danny Liedtke: Seine 5 besten Tipps für ein gesundes Leben

Danny Liedtke hat vor drei Jahren für sich selbst beschlossen, dass er sein Leben umkrempeln will. „Ich wollte mich voll und ganz Sport und gesunder Ernährung widmen und habe mir immer gesagt: Danny, du machst es für dich selbst und nicht für andere, um jemandem besser zu gefallen“, schrieb der RTL2-Star neulich ein einem seiner Insta-Posts. „Heute, fast drei Jahre später, wiege ich 20 Kilo weniger, trinke immer noch keinen Alkohol, rauche nicht und Sport und gesunde Ernährung sind Bestandteil meines täglichen Lebens.“ Danny ist inzwischen sogar Markenbotschafter für die McFit-Fitness-Studios, worauf er unglaublich stolz ist. Hier erfährst du, wie auch du es ganz leicht schaffen kannst, gesünder zu leben!

Instagram/_danny_liedtke_

Tipp 1: Keine Softdrinks mehr

Dannys Devise lautet: Viel Wasser trinken! „Am besten sogar only water“, so der Schauspieler. Denn in Cola, Fanta, und Co. sowie in Säften versteckt sich jede Menge Zucker! Selbst wenn ihr also beim Essen auf die Kalorien achtet, können Softdrinks ganz schön viel wieder zerstören.

Tipp 2: Wenig Rauchen und Alkohol trinken

Dass man seinen Zigaretten- und Alkoholkonsum für einen healthy Lifestyle reduzieren sollte, ist wohl relativ klar. Danny hingegen macht keine halben Sachen und verzichtet komplett darauf – und das rät er auch anderen: „Hör am besten ganz damit auf, weil es deiner Gesundheit eh nichts Gutes tut!“

Tipp 3: Kauf dir einen Mixer

„Mach dir, wenn es geht, jeden Morgen frische Smoothies aus Obst und Gemüse. Das gibt Power und stärkt dein Immunsystem!“, verriet Danny Liedtke.

Tipp 4: Mindestens 4x die Woche Sport

Der „Köln 50667“-Star selbst zieht sein Sportprogramm gnadenlos durch. „Vergiss dein Cardio-Training nicht dabei. Du wirst merken, dass du von Tag zu Tag immer fitter wirst und mehr Energie hast“, verspricht Danny. Und er spricht schließlich aus Erfahrung!

Tipp 5: Ernähre dich bewusst und gesund

„Ernährung ist das A und O. Wenn du jeden Tag nur McDonalds isst, wird sich das auf deine Gesundheit auswirken. Lass den Süßkram am besten ganz weg. Teil dir es lieber in Belohnungen auf, wenn du dir ein oder zweimal im Monat was gönnst. Viel Zucker macht krank, pass damit auf! Koche dein Essen am Abend vor, dann brauchst du am Tag auch kein Fast Food. Wenn du dich jeden Tag ausgewogen ernährst, wird es dir dein Körper danken."

Das könnte dich auch interessieren: