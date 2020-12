Jiena Viduka und Jay Sirtl: Die Silvester-Looks der "Köln 50667"-Stars

Silvester wird in diesem Jahr ziemlich anders laufen: Statt fette Partys und Feuerwerk, tanzen wir im kleinen Kreis zu Hause ins neue Jahr. ABER: Das ist kein Grund gammlig auf der Couch zu liegen, denn seien wir mal ehrlich: Das haben wir schon den ganzen Rest des Jahres gemacht! Auch zu Hause können wir uns richtig rausputzen, nur so fürs Feeling! Denn auch, wenn 2020 ein hartes Jahr war: Wir haben es hinter uns gebracht, alle zusammen. Alleine das ist ein Grund zu feiern! Deshalb haben uns "Köln 50667"-Stars Jiena Viduka (Jill Meiniger) und Jay Sirtl (Ben Straubinger) gezeigt, wie man ihre Lieblingslooks der Hollywood-Stars nachstylt. "Jill"-Darstellerin Jiena hat sich an einen Look von Hollywood-Queen Kim Kardashian gewagt und das Ergebnis hat uns wirklich umgehauen. "Ben"-Darsteller Jay hat sich für einen Look von Ryan Gosling entschieden und wir müssen ehrlich sagen, dass sich die beiden ziemlich ähnlich sehen! Vielleicht inspirieren euch die Outfits ja für euren eigenen Silvester-Look.

Die Silvester-Looks der "Köln 50667"-Stars: Jay Sirtl als Ryan Gosling

Jay Sirtl spielt in "Köln 50667" den gutaussehenden "Ben Straubinger". Für seinen Silvester-Look verwandelt er sich kurzerhand in Hollywood-Stars Ryan Gosling. Wir finden, das Outfit steht ihm super! Ihr wollt alle echten Namen der "Köln 50667"-Stars wissen? Dann schaut hier vorbei.

Die Silvester-Looks der "Köln 50667"-Stars: Jiena Viduka als Kim Kardashian

Die "Jill"-Darstellerin ist in der RTLZWEI-Sendung unser absoluter Girl-Crush, denn "Köln 50667"-Star Jiena Viduka hat nicht nur ein besonderes Händchen für Styling, sie hat auch schon offen über Sexismus im Internet gesprochen. Für uns hat sie sich an einen Look von Kim Kardashian getraut und sieht dabei wie immer flawless aus!

Die Sendung könnt ihr montags bis freitags um 18:05 Uhr im TV oder jederzeit auf TVNOW gucken. "Köln 50667" läuft seit 2013 erfolgreich auf RTLZWEI, damit feiert "Köln 50667" am 7. Januar 2021 den achten Soap-Geburtstag – herzlichen Glückwunsch vom ganzen BRAVO-Team dazu! ❤️

