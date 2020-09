„The Kissing Booth“: Alle 3 Teile sind abgedreht

Mit der Eigenproduktion „The Kissing Booth“ landete Netflix einen Mega-Hit. Die RomCom mit Joey King und Jacob Elordi war 2018 der erfolgreichste Film des Streaming-Dienstes und gehört bis heute weltweit zu seinen Dauerbrennern. Ende Juli erschien dann endlich die Fortsetzung der Liebesgeschichte von Elle Evans und Noah Flynn und auch Teil 3 ist bereits im Kasten. Damit wird die Reihe 2021 zu Ende gehen, wie Drehbuchautor und Regisseur Vince Marcello bestätigte.

„TKB3: One Last Time“: Autorin Beth Reekles bringt neues Buch heraus

Doch die Fans müssen nicht traurig sein, denn es gibt trotzdem Nachschub aus dem „The Kissing Booth“-Universum. Autorin Beth Reekles, auf deren Büchern die Filme beruhen, verkündete nun, dass es auch eine geschriebene Fortsetzung geben wird. „Große Neuigkeiten. Groß. RIESIG. Netflix’ 'The Kissing Booth 3' wird 2021 erscheinen... und der Roman auch! 'TKB3: One Last Time' basiert auf dem Drehbuch des dritten Films und wird rechtzeitig zur Veröffentlichung im nächsten Jahr rauskommen!“, schrieb sie auf Instagram. Sie könne zwar noch keine Einzelheiten zur Handlung preisgeben, versicherte aber: „Es wird absolut fantastisch!“

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!