Plötzlich alles aus zwischen Jacob Elordi und Zendaya

Nachdem die Beziehung der beiden "The Kissing Booth"-Hauptdarsteller Joey King und Jacob Elordi in die Brüche gegangen war, dauerte es nicht lang, bis der hübsche Schauspieler mit einem anderen Megastar an seiner Seite gesehen wurde. Sofort starteten die Gerüchte, dass er der neue Boyfriend von "Spider Man"-Darstellerin Zendaya sei. Schließlich nahm sie ihn sogar mit in den Griechenlandurlaub mit ihrer ganzen Family. Und auch an ihrem Geburtstag im letzten Jahr entstand ein supersüßes Bild, auf dem Jacob Elordi Zendayas Hund Noon hält. Während die beiden ihre Beziehung nie öffentlich bestätigt hatten, sollen sich die Promis 2020 getrennt haben und Jacob neu verliebt sein.

Jacob Elordi turtelt mit Kaia Gerber

"Ich habe gerade Jacob Elordi und Kaia Gerber auf einem Date in New York City gesehen. Die beiden sind so schön.", twitterte eine Userin heute. Außerdem geht auch ein Foto auf Twitter um, auf dem der Schauspieler und das Topmodel Händchen halten. Schon zuvor wurden die beiden in Malibu beim Dinner gesehen, zwei Tage vor ihrem 19. Geburtstag. Die Hinweise auf eine Beziehung zwischen Jacob Elordi und Kaia Gerber verdichten sich also, doch ein offizielles Statement oder ein gemeinsames Foto auf Insta gibt es noch nicht. Wir bleiben dran!

Jacob Elordi & Kaia Gerber 👀👀 pic.twitter.com/Q5VdaxeMVr — Bitch, you're my soulmate | Euphoria: Fan account (@maddyxperez) September 7, 2020

i just saw jacob elordi and kaia gerber on a date in nyc and the beauty those two hold😭 — sabrina stott (@sabrinastott) September 8, 2020

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!