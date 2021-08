„The Kissing Booth 3“: Warum trennen sich Elle und Noah?

„The Kissing Booth 3“ ist auf Netflix gelandet! Manche Leute hassen das Finale, andere sind vom Ende der Filmreihe ziemlich aufgewühlt. Wieder andere haben große Fragezeichen über ihren Köpfen schweben und fragen sich, ob die Antworten ein etwaiger vierter Teil mit sich bringen wird. Da das noch in den Sternen steht, müssen wir vorlieb nehmen mit den Infos, die wir haben! Wir haben uns die drängendsten Fragen der Fans einmal angeschaut und geben Antwort darauf.

Die schönsten Liebespaare der Film-Geschichte

Warum bleiben Elle und Noah kein Paar?

Die Beziehung zwischen Elle und Noah leidet im Laufe der Handlung von „The Kissing Booth 3“ spürbar: Die Bucket-Liste von Lee und Elle nimmt sehr viel Zeit seiner Freundin ein, weswegen sich Noah wenig wertgeschätzt und an den Rand gestellt fühlt. 🥺 Als Elle dann auch noch mit Rivale Marco abhängt, reicht es Noah und er fährt mit seinem Motorrad davon! Am Hollywood-Zeichen, wo die beiden zum ersten Mal „zusammenkamen“ (😉) macht er dann mit Elle Schluss. Doch warum hat er das eigentlich getan? War es die wenige Zeit, die Elle für ihn aufbringen konnte oder vielleicht seine Eifersucht beim Thema Marco? Tatsächlich ist der Grund ein ganz anderer, wie er selbst sagt: „Ich möchte nicht einer der Menschen sein, die dafür sorgen, dass du deine Bedürfnisse nach hinten stellst.“ In dem Moment zeigt er, dass er Elle besser kennt, als viele andere: Sie hat ihre Entscheidungen stets von den Bedürfnissen anderer abhängig gemacht und soll nun eine Entscheidung für sich allein treffen können – ohne ihn als Faktor. 🥺💖

Wie schaffen es Elle und Lee weiter befreundet zu bleiben?

Lee und Elle hatten ihre Streitereien in allen drei Teilen der „The Kissing Booth“-Reihe, doch im dritten Teil schien es zum endgültigen Bruch zu kommen. Elle brach eine Regel ihrer Freundschaft, nämlich die Nummer 19: „Du gehst immer auf dieselbe Schule wie dein Bestie.“ Doch es ist eine andere Regel, die sie wieder zusammenschweißt: „Sei immer glücklich für den Erfolg deines Besties.“ Lee kann am Ende akzeptieren, dass Elle weder nach Harvard, noch auf die Berkeley gehen möchte. Während ihres Streits konnten auch endlich wichtige Themen zwischen den beiden geklärt werden. So sprach Elle zum ersten Mal an, wie privilegiert ihr bester Freund eigentlich ist und dass er sich immer sehr von oben herab verhielt deswegen. Dieser Streit half Lee, sein Verhalten zu reflektieren und so gelang es beiden, ihren Stolz herunterzuschlucken und sich für die jeweils andere Person zu freuen – weswegen es ihnen auch gelang, ihre Freundschaft über die Universität hinaus aufrechtzuerhalten.

Was bedeutet Elles Uni-Entscheidung wirklich?

Elle entscheidet sich am Ende weder für Noah, noch für Marco. Weder für Berkeley, noch für Harvard. Sie entscheidet sich für ihren eigenen Weg, für die Unabhängigkeit und für ihre Bedürfnisse. Dass sie noch immer mit Lee befreundet ist, zeigt, dass wahre Freundschaften nicht durch Zeit und räumliche Trennung kaputt gemacht werden können. Elle zieht zum ersten Mal ihr Ding durch, ohne die Bedürfnisse und Regeln ihres BFFs zu beachten oder was diese Entscheidung für ihre Beziehung bedeuten könnte. Es ist keine leichte Entscheidung gewesen für sie, aber am Ende eine, die ungemein wichtig für ihre Entwicklung als eigenständige Person war. Viele Fans mögen von der Auflösung enttäuscht gewesen sein und hatten gehofft, Elle und Noah als Paar auch am Ende der Reihe zu sehen. Aber auch im echten Leben läuft so etwas nicht immer so glatt ab – und wer weiß: Vielleicht kommen sich die beiden nun, viele Jahre später, wieder näher?