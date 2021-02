Der Hype um „To All The Boys” ist voll am Start! Das Ende von Teil 3 hat viele Fans verwirrt und mit so mancher offenen Frage stehen lassen. Und diese Fragen fordern eine Antwort! Es ist zwar eine neue Serie in Planung, die wird sich allerdings einer anderen Buchreihe der Autorin Jenny Han widmen. Was liegt also näher als ein vierter Teil des Netflix-Hits? Übrigens: Wer nicht genug von Highschool-Filmen bekommt, sollte sich mal unsere Galerie anschauen. Da haben wir einige Perlen gesammelt!

Die besten Highschool-Filme

„To All The Boys“: Wie geht es nach Teil 3 weiter?

Die Netflix-Trilogie „To All The Boys” basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Jenny Han. Alles dreht sich um Lara, die sich damit auseinandersetzen muss, dass ihre – eigentlich heimlichen – Schwärme ihre Liebesbriefe bekommen haben. Die wollte Lara nie wirklich abschicken, aber das übernahm ihre kleine Schwester kurzerhand (und ungebeten!) für sie! 😅 Im Laufe des ersten Teils kommt sie mit einem Crush zusammen – Peter Kavinsky. Die beiden anderen Teile handeln von den Herausforderungen, mit denen eine Teenie-Romanze so zu kämpfen hat.

Teil 3 endet mit Laras Entscheidung, ihr Studium in New York zu beginnen – fern von Peter! Hier könnte ein vierter Teil perfekt anknüpfen: Wie kommen Lara und Peter mit der Fernbeziehung zurecht? Gibt es vielleicht Charaktere, die sich zwischen die beiden Liebenden drängen wollen? Denkbar wäre auch ein Zeitsprung, der die beiden nach ihrem Abschluss zeigt – vielleicht sogar getrennt, weil die Beziehung auf Distanz nicht funktionierte. Die Möglichkeiten sind quasi endlos!

„To All The Boys“: Teil 4 in Planung?

Netflix selbst hat einen vierten Teil von „To All The Boys“ noch nicht einmal angedeutet. Der Streaming-Dienst hat selbst einen ziemlich getakteten Plan, was Serien- und Filmveröffentlichungen angeht. Von „To All The Boys“ war in diesem Plan nichts zu sehen! Aktuell gibt es auch keine Buchvorlage, auf der ein Film aufbauen könnte. Aber das muss nichts heißen: Twilight war auch abgeschlossen, trotzdem schreibt die Autorin Stephenie Meyer fleißig weiter! Und nach dem Mega-Erfolg von „To All The Boys“ auf Netflix, könnte Jenny Han vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ein weiteres Buch zu schreiben. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!