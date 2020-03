Katja Krasavice sucht einen Mitarbeiter

Auf Instagram hat Katja Krasavice erklärt, dass sie Support braucht. Genauer gesagt, ist in ihrem Team eine Stelle frei geworden: "Ich brauche jemand neues und festes für mein Team. Videos aufnehmen und Cutten (YouTube, Instagram usw.)", schreibt die Sängerin in ihrer Story. Derjenige sollte dann zu all ihren Events mitkommen, ausschließlich für sie arbeiten und pro Monat mindesten 10 Videos aufnehmen und schneiden. Für viele von Katja Krasavices Fans wäre es natürlich der Wahnsinn, mit ihrem Idol zusammenzuarbeiten. Und dazu müsste er ode sie "nur" gut im Videos drehen und schneiden sein. Cool!

So kannst du dich auf den Job bei Katja Krasavice bewerben

Wegen des Coronavirus musste auch Katja Krasavice ihre gerade gestartete "Boss Bitch"-Tour stoppen. Sobald die aber weitergehen kann, braucht sie die Verstärkung im Team dringend. Deshalb kann nun jeder, der drehen und schneiden kann, aus dem Raum Berlin, Leipzig, Dresden kommt und das ganze Equipment besitzt, eine Bewerbung mit Video-Referenzen an die Adresse katjakrasavicecutter@gmail.com schicken. Am besten sollte man auch direkt den Preis pro Video nennen. Außerdem bittet Katja Krasavice ihre Fans den Aufruf ernst zu nehmen und nur echte Bewerbungen zu versenden. Na hoffenltich findet sie schnell Unterstützung!

