"Boss Bitch": Katja Krasavice ganz emotional

YouTube-Star und Musikerin Katja Krasavice ließ es an Silvester mal wieder ordentlich krachen – und zwar im " Boss Bitch "-Style! 😋 Nachdem Katja vor Kurzem bei uns ihre Hater-Kommentare kommentierte, veröffentlichte sie jetzt auf Instagram ein emotionales Statement. Sie schreibt am ersten Januar 2020 auf ihrem Kanal: "Ich habe so viel gesoffen gestern, dass ich hier gerade sitze und realisiere, dass ich einfach Katja Krasavice bin – DIE Bitch (nicht irgendeine wie jede Andere, die mich versucht nachzumachen und in 1mio Jahren nicht an meinen Erfolg rankommt) – sondern DIE Bitch, die eine einzige Bitch". Ihr Fazit fürs neue Jahr? "Ich liebe mich und euch noch mehr!"

Katja Krasavice: "Eier aus Stahl"

Katja Krasavice freut sich vor allem auf ihr ersten eigenes Album "BOSS BITCH", das am 17. Januar erscheinen wird. An ihre Fans schreibt sie: "Ich liebe euch abnormal. Danke einfach für alles! In 15 Tagen kommt endlich mein aller erstes Album raus … Ciao!" Und an alle, die nicht an sie geglaubt haben, hat sie eine bestimmte Frage: "Na, wie ist es, wenn man jemanden fallen sehen will, aber anstatt Katja fallen zu sehen, sieht man sie im TV, auf der Bühne in der Zeitung und auf Insta?" Die "Dicke Lippen"-Interpretin betont nochmal: "Ich hab einfach meinen Traum erfüllt, komme darauf null klar, Leute." Erfolgs-Tipps von Katja Krasavice gibt's zum Schluss auch noch 😍: "Ihr müsst nur Eier aus Stahl hanen, dann habt ihr das auch!" Na dann – auf geht's, Leute! 😎

