Kanye West überrascht mit ernsten Worten

„Was ist Amerikas Schicksal?” Mit diesen eindringlichen Worten begann Rapper Kanye West seine Ansprache an die amerikanische Bevölkerung in seinem allerersten Werbespot zur kommenden US-Präsidentschaftswahl. Der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian veröffentlichte den knapp anderthalb minütigen Clip am Montag (12. Oktober) auf seinem Twitter-Account – und wirkte darin überraschend ernsthaft!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Twitter deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Nur drei Wochen vor der Wahl des neuen US-Präsidenten zeigte sich Kanye auf einem Podium vor der wehenden, amerikanischen Flagge. Dazu sendete er eine klare Botschaft an seine Fans und sprach vor allem über seinen Glauben an Gott.

Kanye West spricht über die Bedeutung der Familie

Im Wahlwerbespot sagte er unter anderem: „Um unseren Traum zu verwirklichen, müssen wir eine Vision haben. Wir als Volk werden das Bekenntnis unserer Nation zum Glauben wiederbeleben. Durch das Gebet kann der Glaube wiederhergestellt werden.” Kanye ergänzte: „Wir werden ein stärkeres Land aufbauen, indem wir stärkere Familien aufbauen. Familien sind die Bausteine ​​der Gesellschaft, einer Nation." Der US-Rapper beendete den Werbespot mit den Worten: „Wenn wir uns dem Glauben zuwenden, werden wir die Art von Nation sein, die Art von Menschen, die sich Gott von uns gewünscht hat."

Fans nehmen Kanye Wests Kandidatur nicht ernst

Die ungewöhnliche Werbekampagne folgt nur knapp drei Monate, nachdem Kanye West völlig überraschend seine Präsidentschaftskandidatur öffentlich machte. Seitdem erfährt der Musiker jede Menge Spott und Häme im Netz, wo er in den vergangenen Wochen vor allem wegen provokativer Tweets Schlagzeilen machte. Doch das scheint ihn bis heute nicht davon abzubringen, seinen Traum hartnäckig zu verfolgen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->