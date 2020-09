Kanye West sorgt für Schlagzeilen

In den vergangenen Monaten sorgte Kanye West für eine Schlagzeile nach der anderen. Erst verkündete er, in den Wahlkampf zum US-Präsidenten einzusteigen, machte dann aber eher durch öffentliche Zusammenbrüche und wirre Twitter-Tiraden auf sich aufmerksam. Er plauderte höchst private Details aus seiner Ehe mit Kim Kardashian aus und drohte ihr sogar via Twitter mit der Scheidung. Zuletzt kritisierte der US-Rapper im Netz die Erfolgs-App TikTok und kündigte an, eine eigene, christliche Version auf den Markt bringen zu wollen. Nun die nächste Eskapade: Kanye pinkelte vor seinen 30 Millionen Twitter-Followern auf einen seiner eigenen Grammys!

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Kanye West kritisiert die Musikindustrie

Damit wolle er gegen die Musikindustrie protestieren, machte der 43-Jährige in unzähligen Tweets immer wieder deutlich. „Wenn du einen Musik-Deal unterzeichnest, gibst du deine Rechte ab. Ohne Masters kannst du nichts machen mit deiner eigenen Musik. Jemand anders kontrolliert, wo und wann es gespielt wird“, beschwerte er sich, griff prominente Plattenlabels direkt an und postete sogar seine Verträge mit Universal Music. Zum großen Finale schmiss er dann die Trophäe ins Klo und urinierte drauf! Kanye ist sich sicher: „Dieser Moment wird die Musikindustrie für immer verändern!“

