K-Pop-Stars MAMAMOO im Interview: "Wir können uns aufeinander verlassen!"

Die Dokumentation "MAMAMOO: MY CON THE MOVIE" wird exklusiv am 09. und 12. August in Kinos weltweit gezeigt. Fans können die vier Bandmitglieder Solar, Moon Byul, Whee In und Hwa Sa auf ihrer ersten Welttournee begleiten. Was erwartet die Fans also in dem Film? "Es muss viele MooMoos [so nennen sich die Fans der Band] geben, die nicht persönlich zu unserem MAMAMOO-Konzert kommen konnten, und ich hoffe, dass dieser Film eine Chance für sie ist, die Energie der MAMAMOO-Bühne zu spüren", so Solar.

Und auf welche Teile der Doku freut sich die Band schon am meisten? "Ich hoffe, dass die Kinobesucher die Lebendigkeit des Konzerts hautnah miterleben können. Und ich freue mich darauf, unsere spontanen Szenen bei der Vorbereitung des Konzerts zu sehen", erzählt Whee In.