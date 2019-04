Justin Bieber: Sensation! Neuer Song trotz Musik-Pause kommt diesen Freitag

Justin Bieber: Verrät er hier den Songtitel?

Gerade erst hatten die Fans sich einigermaßen damit abgefunden, dass es so schnell keine neue Musik mehr von Justin Bieber geben wird. Aufgrund seiner psychischen Probleme wollte der 25-Jährige sich auf unbestimmte Zeit eine Pause vom Musikbusiness gönnen, um sein Leben zu sortieren und sich erst mal auf sich selbst und seine Frau Hailey zu konzentrieren. Doch jetzt gibt es Grund zur Hoffnung, dass es doch einen neuen Song von ihm geben wird – und zwar viel früher als gedacht: Schon diesen Freitag soll es so weit sein. Das behauptete zumindest der US-amerikanische Rapper und Comedy-Star Lil Dicky, den ihr sicher durch seinen gemeinsamen Song „Freaky Friday“ mit Chris Brown kennt. Lil Dicky kündigte jetzt auf Instagram an, dass noch diesen Freitag sein neuer Song plus Video erscheinen wird. „Ich muss euch etwas darüber verraten“, so der 31-Jährige und fuhr fort: „Ich bin so aufgeregt. Ich war noch nie wegen irgendetwas so aufgeregt in meinem Leben. Es gibt so vieles, was ich euch gerne erzählen würde. Aber ich starte mal mit zwei einfachen Wörtern: Justin. Bieber.“ Moment mal, Justin Bieber? Was hat Justin Bieber mit Lil Dickys neuem Song zu tun? Klar, dass die „Beliebers“ jetzt voll am Durchdrehen sind. Vor allem auch, weil Justin höchstpersönlich auf Lil Dickys Ankündigung reagierte, die er auch auf Twitter gepostet hatte. „Friday. Let’s save the world“, kommentierte Justin den Tweet des Rappers. OMG, was hat das nur zu bedeuten? Handelt es sich hierbei vielleicht sogar um den Songtitel?

Justin Bieber: Gemeinsamer Song mit Sia und Ed Sheeran?

Wenige Stunden später legte Lil Dicky noch einen drauf. Er postete ein weiteres Video von sich auf Instagram, in dem er seine Ankündigung für seinen Song mit Justin nochmal toppte: „Macht es euch was aus, wenn ich euch mehr Infos über den neuen Song und das Video dazu gebe?“, fragte der 31-Jährige. „Ok, also gut. Mögt ihr Sia? Was ist mit Ed Sheeran? Und wie sieht’s mit Leonardo DiCaprio aus?“ Ok, spätestens jetzt ist die Verwirrung perfekt. Hat Lil Dicky ernsthaft eine gemeinsame Single mit Justin Bieber, Ed Sheeran und Sia aufgenommen und Leo als Hauptbesetzung für den dazugehörigen Videoclip gewonnen? Klingt fast zu schön, um wahr zu sein…





