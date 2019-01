Justin Bieber: Neues Album bestätigt?

Justin Bieber: Neues Album 2019

Dieses Jahr ist es hoffentlich endlich soweit: Justin Bieber (24) bringt ein neues Album raus! Naja, offiziell bestätigt hat der Sänger die Neuigkeit zwar noch nicht, aber es sieht ganz danach aus. Der Grund zur Annahme ist ein Tweet von Justin Biebers Manager Scooter Braun – der twitterte jetzt nämlich: „2019 wird ein wildes Jahr. Ich spüre es.“ Wow! Als er dann auch noch an Justins Twitter-Profil postete: „@justinbieber jb5!?!?“, rasten die Fans aus. Upps – hat Scooter Braun sich da etwa verplappert und das fünfte Album von Justin Bieber für 2019 angekündigt? Jedenfalls löschte er beide Tweets kurz danach wieder – hoppla! Doch Justins Fans hatten die Andeutung natürlich schon gescreenshottet und verbreitet. Das riecht nach neuer Musik … Aber es wäre ja auch wirklich mal wieder an der Zeit! Sein letztes Album ist gefühlt eine Ewigkeit her!

Justin Bieber: Erste neue Platte seit 2015

Das bisher letzte und vierte Album des Musikers hieß "Purpose", war ein riesen-Erfolg und kam bereits 2015 – also vor fast vier Jahren – heraus. Mit Hits wie „Love Yourself“, „Sorry“ und „What do you mean?“ landete die Platte in den weltweiten Top-Ten-Charts, doch danach gönnte sich Justin ganz schön lange eine Pause. Bis auf ein paar Singles, Features und den absoluten Sommer-Hit „No Brainer“ feat. DJ Khaled und Quavo, der erst 2018 herauskam, bekamen wir statt neuer Songs nur ganz schön viele Liebes-Gerüchte um Justins Person zu hören.

Justin Bieber: Doch neue Musik?

Erst kürzlich verriet angeblich ein Bekannter von Justin, dass Fans vergeblich auf neue Musik warten. Er sagte gegenüber People: "Es stört ihn tatsächlich, wenn Leute fragen, wann er zurück ins Studio oder auf Tour geht. Er hat über Jahre gearbeitet und es ist das erste Mal das er eine signifikante Pause einlegt und alle fragen ‚Wann kommt er zurück?‘. Für Justin sind das keine Fragen, für ihn sind es Forderungen." Na, das scheint ja wohl doch eine falsche Information gewesen zu sein – wenn Scooter Braun uns nicht alle verarscht.

