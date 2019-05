Justin Bieber: Alle Infos zu seinem neuen Beautyprodukt

Justin Bieber bringt eigenes Beautyprodukt raus

Zwei Jahre lang war es karrieretechnisch ruhig um Justin Bieber. Nur seine Gesundheit und seine turbulente Ehe mit Hailey Bieber sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Doch jetzt holt der 25-Jährige wieder ordentlich auf! Nicht nur, dass er mit seinem neuen Song "I Don't Care" zusammen mit Ed Sheeran voll durchstartet (so crazy ist übrigens das Musikvideo!) – Justin Bieber bringt bald sein eigenes Beautyprodukt auf den Markt. Omg!!

Justin Bieber: Neues Deo im Herbst

Alle Fans haben bald die Chance, genauso wie ihr Vorbild Justin Bieber zu riechen! ;) Denn auf Instagram hat der Sänger angekündigt, im Herbst diesen Jahres sein eigenes Deo zusammen mit der US-Naturkosmetiklinie Schmidt's Naturals rauszubringen. So wie alle Produkte von der Marke Schmidts' Naturals, die im US-Staat Oregon gegründet wurde, wird das Deo vegan, ohne Aluminium und komplett auf pflanzlicher Basis sein. Vermutlich ist Justins Frau Hailey nicht ganz unschuldig daran, dass der "I Don't Care"-Sänger jetzt mit Naturkosmetik kooperiert. Denn Hailey legt bekanntlich sehr viel Wert auf natürliche Kosmetik ohne Chemie.

Justin Bieber launcht neues Deo Here + Now

Justin Biebers' Deo wird den Namen "Here + Now" tragen. Dahinter steckt eine besondere Bedeutung: Nachdem der 25-Jährige sehr offen über seine gesundheitlichen Probleme spricht, will er mit dem Spruch "Here + Now" daran erinnern, im Hier und Jetzt zu leben.Eine coole Message! Ob das Deo nur für Boys oder Girls sein wird, wissen wir bisher leider nicht. Daumen drücken, dass der Geruch für beide Geschlechter sein wird!

Der Firmenchef von Schmidt's Naturals Michael Cammarata erzählte dem amerikanischen People-Magazine, dass Justin aktiv an der Entwicklung und dem Design des Deos beteiligt war und jeder Schritt mit ihm gemeinsam entstand. Falls euch diese Frage gerade auf der Zunge brennt: Da die Produkte von Schmidt's Naturals weltweit verfügbar sind, wird es das Deo von Justin Bieber sicherlich auch in Deutschland geben! :)

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: