Sie sind aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Nachdem Joko und Klaas 2017 mit der Kultshow „Circus Halligalli“ Schluss machten, läuft ihre gemeinsame Show „Das Duell um die Welt“ seit dem Jahr 2012 erfolgreich auf dem deutschen Privatsender ProSieben. Mittlerweile begeisterten sie, mit mittlerweile 7 Staffeln, Millionen von Zuschauer. Die Sendung basiert auf einem Wettstreit zwischen Joko und Klaas, die verschiedene Länder bereisen und dort teilweise lebensgefährliche Aufgaben bewältigen müssen. Oft fragte man sich sogar schon, ob Joko und Klaas mit ihren verrückten Ideen, nicht doch zu krass für das Fernsehen sind. Zusätzlich moderiert Klaas seit ca. 2 Jahren die Sendung „Late Night Berlin“, die immer Montagabend auf dem Privatsender läuft.

Die NDR-Sendung STRG_F will nun gleich mehrere Schummeleien in den beiden TV-Sendungen entdeckt haben. So soll in „Late Night Berlin“ ein Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt worden sein. Jedoch war der Dieb anscheinend ein Laiendarsteller und nur engagiert! Zeugen sagen zudem aus, dass die Szene des Diebstahls mindestens zweimal gedreht worden sein soll. Der TV-Sender ProSieben bestätigt in seiner Stellungnahme, dass Drehs mit versteckter Kamera, oft mit dem Einverständnis des Protagonisten oder einem Ersatzprotagonisten, nachgedreht werden. Außerdem wird der TV-Show „Late Night Berlin“ vorgeworfen mit Schauspielern zu arbeiten. So soll bei einem angeblichen Tinder-Date eine Schauspielerin engagiert worden sein, die ihre Rolle sogar in ihrer Schauspiel-Vita angegeben hat. Das Date war somit also gar nicht echt. ProSieben sagt dazu: „Für Einspielfilme werden neben spontanen Passanten ab und an ganz offen und öffentlich Teilnehmer gesucht, um sicherzustellen, dass ausreichend Protagonisten zur Verfügung stehen, die bereit sind, sich filmen zu lassen. Sie wissen nicht, was redaktionell für sie vorbereitet wird.“

Auch das gemeinsame TV-Format von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf muss sich gegen Vorwürfe wehren. Schauspieler Edin Hasanovic soll bei „Das Duell um die Welt“ gar nicht alleine einen Heißluftballon geflogen und anschließend gelandet haben, wie es in der TV-Sendung dargestellt wurde. Die ganze Zeit soll ein Pilot anwesend gewesen sein. Dies ist gesetzlich sogar vorgeschrieben. ProSieben meint dazu: „Wir arbeiten bei allen Filmen mit den höchsten Sicherheitsstandards, um das Leben unserer Protagonisten nicht zu gefährden.“ Das soll jedoch nichts daran ändern, welchen Aufgaben sich die Protagonisten stellen. Joko soll beispielsweise sogar mal einen Bungee-Jump aus Angst abgelehnt haben. Dagegen hat sich Moderatorin und Autorin Charlotte Roche sehr wohl einen Haken in den Rücken rammen lassen und wagte den extremen Sprung. Joko und Klaas haben sich bis jetzt noch nicht persönlich zu den Vorwürfen geäußert.

