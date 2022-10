Johnny Depp neuer Look: Nicht wieder zu erkennen!

Johnny Depp: Er sieht komplett anders aus

Der Schauspieler wurde in New York, nach einer Show mit Musiker Jeff Beck, mit dem er gerade auf Tour ist, gesichtet. Er knipste ein paar Fotos mit Fans. Doch aufmerksamen Augen fiel sofort auf: Etwas ist anders. Und sie hatten recht, denn der Schauspieler hat sich seinen Bart komplett abrasiert! 😱

In einem der Videos auf TikTom, das ein Fan während des Treffens aufgenommen hat, sieht man Johnny sogar sehr deutlich: Johnny sieht komplett anders aus, als man ihn eigentlich kennt und viele Fans fragen sich, ob es auch wirklich der Schauspieler oder vielleicht nur eine Verwechslung gewesen ist.

Johnny Depp: Ist er es oder nicht?

Ist das wirklich Johnny Depp? Fans sind gespalten. Viele Kommentare unter dem Video sehen so aus: "Er ist es offensichtlich nicht". Eine Person will es ganz genau wissen: "Ich habe am Set mit Johnny gearbeitet und war nicht mal ein Meter von ihm entfernt. Wo sind seine Tattoos an den Armen und Händen? Und die Haare haben die falsche Farbe." Andere Fans kontern aber: "Lebt ihr unter einem Stein? Das ist Johnny Depp. Nur weil er nicht mehr so aussieht, wie vor ein paar Jahren, heißt das nicht, dass er es nicht ist." Und alle, die daran geglaubt haben, sollen Recht behalten, denn jetzt gibt es offizielle Fotos von Johnny bei einem Radiosender, die am 12. Oktober aufgenommen wurden: Der Schauspieler hat sich tatsächlich den Bart abrasiert und sieht dadurch einfach etwas anders aus, als die Öffentlichkeit es von ihm bisher gewohnt war. Wir finden, der neue Look steht ihm!

