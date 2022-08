Phantastische Tierwesen: Johnny Depps Rückkehr

"Phantastische Tierwesen": Mads Mikkelsen übernimmt die Rolle des Gellert Grindelwald

Als Mads Mikkelson die Rolle in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" annahm, war ihm sofort klar, dass er in große Fußstapfen tritt und die Rolle niemals so spielen könnte, wie Johnny Depp es bis zu dem Zeitpunkt getan hat: "Ich konnte ihn nicht kopieren. Ich konnte es auf keinen Fall einfach kopieren, weil es so viel von ihm ist. Das wäre kreativer Selbstmord. Selbst wenn man [eine Rolle] perfekt gespielt wurde, will man sie zu etwas eigenem machen. Aber man muss trotzdem eine Art Brücke zwischen dem schlagen, was vorher war", so der Schauspieler.

Auch der Regisseur des Filmes David Yates war klar, dass Grindelwald ab dem Zeitpunkt anders dargestellt werden müsse: "Ich wollte, dass Mads eine Version von Grindelwald erforscht, die seinen Stärken als Schauspieler entspricht – und das bedeutete zwangsläufig eine Abkehr von dem, was Johnny in die Rolle brachte." Doch wird der "alte" Gellert Grindelwald bald wieder zurück sein?

"Phantastische Tierwesen": Übernimmt Johnny Depp wieder die Grindelwald-Rolle?

In einem neuen Interview hat Mads Mikkelson verraten, dass Johnny Depp nach seinem Sieg in seinem Verleumdungsprozess gegen Amber Heard, der ihn einige Millionen gekostet hat, "vielleicht" zu "Phantastische Tierwesen" zurückkehren könnte. "Offensichtlich hat sich jetzt der Kurs geändert – er hat die Klage, den Prozess gewonnen – also mal sehen, ob er zurückkommt. Er könnte", so der Schauspieler. Doch würde er ihm die Rolle jetzt einfach so wieder überlassen? "Ich denke, er ist ein großartiger Schauspieler, er hat einen fantastischen Job gemacht", erzählt Mads Mikkelson. Es scheint also so, als hätte er kein großes Problem damit, dem ursprünglichen Grindelwald den Vortritt zu lassen.

