Jobs der Stars: Madelaine Petsch

Auf ihrem Youtube-Channel zeigt uns "Riverdale"-Darstellerin Madelaine Petsch, wie sie privat so tickt. In einem Video erklärte sie sogar mal, welche Jobs sie schon mal hatte. Und so viele, wie sie, hatte wohl noch kein Star vor ihr. Die "Cheryl"-Darstellerin arbeitete bereits als Managerin eines eher zwielichtigen Coffee-Shops mit nur 18, der dann aber plötzlich geschlossen wurde. Außerdem versuchte sie sich schon mal darin, Fenster zu verkaufen, was sie aber nicht besonders gut konnte. Zudem arbeitete sie in einem Restaurant. In einem Interview erzählte sie, dass sie an einem Zeitpunkt sogar drei Jobs gleichzeitig hatte, um Miete und Lebenskosten bezahlen zu können.