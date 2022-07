Die ersten Jobs der Stars

Mrs. Bella, welche mit bürgerlichen Namen Isabella Schmidt heißt, ist schon seit vielen Jahren im YouTube-Business erfolgreich. Die Fans der 29-Jährigen lieben nicht nur ihre Videos und den daily Content auf ihren Social-Media-Plattformen, sondern hypen auch ihre Beauty-Produkte sehr. Bevor Bella als Person der Öffentlichkeit erfolgreich wurde, machte sie eine Ausbildung als Friseurin und arbeitete im Make-up Bereich. „Ich habe tatsächlich eine Friseurausbildung gemacht und habe danach auch eine Zeit lang als Make-Up-Artist gearbeitet und so parallel zwischen der Ausbildung und der nächsten Make-Up-Artist-Ausbildung bin ich dann so in dieses Instagram reingerutscht“, so Bella damals in einem Interview.