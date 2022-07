Schauspieler Channing Tatum verdiente mal als Stripper sein Geld. Dieser weniger glamouröse Job verhalf ihm dann aber zum Durchbruch. Denn nur wegen seiner Dance-Skills konnte er im Tanzfilm "Step Up" mitspielen. Seine Vergangenheit ist ihm aber alles andere als peinlich, sonst würde er wohl kaum in den Stripper-Movies "Magic Mike" mitspielen und die dazugehörige Live-Show in Las Vegas produzieren.👯‍♂️