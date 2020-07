Jennifer Lawrence gibt zu, dass sie schnell unfreundlich wird!

Jennifer Lawrence war DER Star des Mega-Erfolgs "Die Tribute von Panem", in dem sie die furchtlose Katniss Everdeen spielte. (Übrigens wurde gerade erst bestätigt, dass ein neuer Film von "Die Tribute von Panem" kommt). Mutig ist Jennifer Lawrence auch im echten Leben. Von sich selbst sagt sie: „Sobald ich einen öffentlichen Ort betrete, werde ich unglaublich unfreundlich. Ich verwandle mich in ein großes Ar***loch. Das ist der einzige Weg, mit dem ich mich verteidigen kann“. Und wenn sie doch mal jemand anspricht? „Ich mache mit meiner Körpersprache klar, dass ich nicht mit Fremden reden will. Und wenn sie weiter mit mir sprechen, werde ich unfreundlich", gibt Jen zu. Na immerhin ist der Hollywood-Star ehrlich.