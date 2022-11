Die unfreundlichsten Stars: Tobey Maguire

Aus der Serie: Die 20 unfreundlichsten Stars

Wer hätte nicht gerne einen Star als BFF? 😍 Klar, denn in Serien, auf der Bühne oder in TV-Shows scheinen die Promis super nett und nahbar zu sein. Doch nicht alle sind auch privat so cool drauf. Viele sind sogar richtig fies. Robert Pattinson, der seine "Twilight"-Fans runtermacht, Tobey Maguire, der andere Menschen bloßstellt und von oben herab behandelt, oder Zooey Deschanel, die ihre Fans nicht vor ihren Augen haben will ... Die Liste an unfreundlichen Stars ist ziemlich lang und ziemlich erschreckend! Wir zeigen euch die 20 unfreundlichsten Stars.