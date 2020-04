Neues "Hunger Games"-Buch wird verfilmt

Neues Buch, neuer Film: Die vierteilige „Die Tribute von Panem“-Filmreihe mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie von der Autorin Suzanne Collins. Das letzte Buch der Reihe kam 2011 auf den Markt, der letzte Film lief 2015 in den Kinos und die "Hunger Games"-Stars sehen heute ganz anders aus. Doch jetzt kommt endlich Nachschub: In ein paar Wochen bringt Suzanne Collins ein neues „Hunger Games“-Buch raus. „Die Tribute von Panem - Das Lied von Vogel und Schlange" (Originaltitel: “The Ballad of Songbirds and Snakes“) heißt der neue Roman, der am 19. Mai auf Deutsch erscheint. Der neue Teil von „Die Tribute von Panem“ ist schon länger bestätigt, jetzt ist das produzierende Filmstudio Lionsgate mit ersten Infos zur Verfilmung des Buches herausgerückt. Francis Lawrence, der bereits bei den Teilen 2 - 4 Regie führte, wird auch für „Das Lied von Vogel und Schlange“ hinter der Kamera stehen. Produzentin Nina Jacobson und Drehbuchautor Michael Arndt ergänzen das kreative Team, weitere Infos zum Cast sind noch nicht bekannt.

Worum geht’s? Die Handlung von „The Ballad of Songbirds and Snakes"

Der neue Roman und damit auch der neue Film knüpfen nicht an die Ereignisse von „Mockingjay“ an. „Das Lied von Vogel und Schlange“ ist ein Prequel, das die Vorgeschichte erzählt und ganze 64 Jahre zurückgeht. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird also nicht auftauchen, dafür lernen wir eine andere „Hunger Games“-Figur besser kennen. Der 18-jährige Coriolanus Snow, der spätere Präsident von Panem, ist die neue Hauptfigur und kämpft sich als Mentor durch die zehnten Hungerspiele.

