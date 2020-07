Cameron Diaz ist eine Autogramm-Verweigerin!

In unzähligen Filmen spielte sie die Hauptrollen, 2014 zog Cameron Diaz sich dann aus Hollywood zurück. Der Grund: Sie will mehr Zeit mit Ehemann Benji Madden und der im Dezember 2019 geborenen Tochter Raddix verbringen. Cameron Diaz scheint also ein Familienmensch zu sein. Bei ihren Fans zeigt sie aber nicht so viel Wärme. Cameron vermeidet jeden Kontakt zu ihnen und gibt nicht mal Autogramme! Einmal hat sie sogar gesagt: „Wenn ich es für einen mache, muss ich es für alle tun.“ Auch Fotos lehnt die 47-Jährige strikt ab.