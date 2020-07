Jared Leto lästert über seine Kolleg*innen!

Jared Leto ist nicht nur ein großer Musiker (er ist Gitarrist und Songwriter der Musikgruppe "Thirty Seconds to Mars") und Schauspieler (u.a. "Suicide Squad"), sondern auch eine große Lästerschwester. Jared Leto lästerte zum Beispiel über die Musik von Taylor Swift. Ein Video zeigte, wie sich Jared mit einem Bandkollegen das Album „1989“ anhörte und über fast jedes Lied herzog. Wie gemein! Außerdem soll er richtig sauer werden, wenn die Zuschauer bei einem Konzert von "Thirty Seconds to Mars" die Lyrics nicht kennen. Und nicht nur das müssen sich seine Fans gefallen lassen. Nachdem ein Konzertbesucher ihn für seine Show loben wollte, entgegnete Jared ihm mit dem Worten: „Ich habe deinen Scheiß jetzt signiert, also verpiss dich gefälligst!“