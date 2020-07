Ariana Grande leistet sich regelmäßig Fan-Fails!

Ariana Grande ist als Sängerin, Schauspielerin und Aktivistin ein echtes Multitalent. Kein Wunder also, dass sie eine Mega-Fangemeinde hinter sich hat. 193 Millionen User*innen verfolgen den Alltag der Beauty auf Instagram (Stand: 08.07.2020). Viele Stars nutzen Instagram, um näher an ihren Fans zu sein, sich mit ihnen auszutauschen und auf sie einzugehen. Ari nicht. Weil sie wohl von den Fan-Kommentaren genervt war, deaktivierte Ariana Grande die Kommentar-Funktion unter einigen Bildern. So konnten die Follower ihrem Idol nicht mal zum Geburtstag gratulieren 😢 Und nicht nur das! Ariana soll eine richtige Diva sein: Man darf sie nur von links fotografieren, Fans mussten nach einem Meet and Greet sogar alle Fotos löschen, weil sie Ariana nicht gefallen haben. Krass!