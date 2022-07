Jason Momoa: Unfall mit Motorradfahrer

Jason Momoa kracht mit Motorradfahrer zusammen

Momoa ist bekannt dafür, dass er vor allem für seine Rolle als Superheld die ein oder andere Verletzung in Kauf nimmt. Er bezeichnet seine Karriere vor "Aquaman" sogar als brutal. Am Sonntag, den 24. Juli ereignete sich am Vormittag auf den Straßen von LA ein Unfall, in den Hollywood-Star Jason Momoa verwickelt war.

Der Unfall ereignete sich auf der Old Topanga Canyon Road, als der 21-jährige Vitaliy Avagimyan auf seinem Motorrad von der Spur sprang und mit Momoas Fahrzeug kollidierte. Doch Fans können aufatmen: Beiden geht es gut! Nach Angaben der California Highway Patrol war Momoa unverletzt, Vitaliy hingegen kam mit einigen leichten, aber nicht weiter lebensbedrohlichen Verletzungen davon – puh, Glück gehabt!

„Als Folge dieser Kollision wurde Avagimyan von seinem Motorrad geschleudert. Daraufhin stieg Momoa aus seinem Fahrzeug aus, um Avagimyan zu helfen, und konnte einen vorbeifahrenden Autofahrer anhalten, um die 911 zu rufen", erklärte einer der Polizisten vor Ort.

Jason Momoa und seine Verletzungen

Mit seiner Größe von 1,93 Metern und seinem durchtrainierten Body wirkt Momoa nahezu unkaputtbar, doch der Schauspieler musste schon so manche Verletzung einstecken. Ob ein Tritt in den Schritt für seine Rolle in "Dune" oder die ein oder andere gebrochene Rippe – für seine Karriere nahm das Muskelpaket so ziemlich alles schon in Kauf. Im Mai erst schockte Jason seine Fans auf Instagram mit einem Foto, auf dem er in einem MRT zu sehen ist. Er zog sich damals eine Verletzung am Kopf zu und das tatsächlich auch auf dem Motorrad. Wer Momoa nämlich kennt weiß, was er für ein Motorrad-Enthusiast ist. Daumen drücken, dass zukünftig nichts Schlimmeres passiert, wenn der beliebte DC-Held mal wieder aufs Gas drückt ...

