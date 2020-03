Handy-Hersteller setzen auf faltbare Handys

Falthandys sind schwer im Kommen, davon haben alle Handy-Hersteller Wind bekommen. Motorola möchte mit dem Motorola Razr den Markt erobern, Huawei setzt auf das Mate X und auch Samsung hat mit dem faltbaren Galaxy Z Flip Großes vor. Aber was ist mit Apple? iPhone zählen zu den beliebtesten Smartphones der Welt, ein Falt-iPhone würde also auf jeden Fall Sinn machen. Es geht das Gerücht rum, dass Apple womöglich mit dem iPhone 12 sein erstes Falt-iPhone rausbringt! Eine offizielle Bestätigung des Technik-Riesen fehlt allerdings noch, die wichtigen Details zum iPhone 12 behält Apple momentan noch für sich. Alle Apple-Fans warten gespannt auf neue Infos, der Designer Iskander Utebayev nimmt die Sache einfach selbst in die Hand!

iPhone 12 Flip: Konzept-Video zeigt Falt-iPhone

In einem coolen Clip zeigt Iskander Utebayev, wie ein faltbares iPhone 12 aussehen könnte. Seinem ausgefallenen Modell hat der Designer aus Kasachstan den Namen iPhone 12 Flip gegeben.

Utebayevs Falt-iPhone wirkt täuschend echt. Das iPhone 12 Flip lässt sich auf- und zuklappen, so wird das Display größer und wieder kleiner. Eine abgefahrene Idee, die ja vielleicht schon bald Zukunft wird? Dass ein faltbares iPhone noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, halten Experten für unwahrscheinlich, 2021 könnte es aber endlich so weit sein. Bei Apple steht als nächstes der Release des iPhone SE 2 an.

