Instagram Veränderung: Krasse Repost-Funktion im Test!

Instagram arbeitet schon wieder an einer neuen Funktion, die alles verändern könnte. Erst kürzlich durften wir erfahren, wie man die neue Reels-Remix-Funktion startet. Jetzt arbeitet die Social-Media Plattform wohl an einer fetten Veränderung für die Storys! Ihr kennt es sicher: Man scrollt durch den Feed, sieht einen coolen Post und will ihn in der eigenen Story mit Freunden teilen. Bisher geht das nur recht stumpf: Man sieht den Post auf einem Hintergrund und kann dazu etwas schreiben oder ein GIF hinzufügen.

Instagram möchte das Reposten jetzt attraktiver machen und hat sich dafür eine neue Funktion überlegt: In den Story-Optionen soll bald ein Repost-Sticker zu finden sein. Dort bekommt man alle Posts zu sehen, die man in der letzten Stunde in seinem Feed gesehen hat und kann diese direkt teilen. Das Coole ist: Reposts können in den Storys dann auch auf Fotos und Video geteilt werden – also ganz individuell gestaltet oder sogar kommentiert!

Instagram: Ab wann kann man die neue Repost-Funktion benutzen?

Wann wir mit der Veränderung auf Instagram rechnen können, ist bisher noch unklar. Aktuell wird die neue Repost-Funktion nämlich nur für ein paar wenige User*innen freigeschaltet. Das ist eigentlich meistens der Fall, wenn Instagram neue Funktionen testet, bedeutet das nämlich nicht automatisch, dass diese sicher eingeführt werden. Es ist also unklar, wann die neue Funktion endlich für alle verfügbar sein wird, aber hoffentlich nur eine Frage der Zeit, denn wir finden die Idee ziemlich cool. Ihr fragt euch, warum sich Instagram diese Repost-Veränderung überlegt hat? Anscheinend wurde herausgefunden, dass die alte Repost-Möglichkeit bei User*innen nicht so beliebt ist. Viele empfinden es als nervig, genau die gleichen Posts in den Storys zu sehen, wie auch im Feed. Mit der neuen Story-Funktion wäre es jetzt möglich etwas Abwechslung in die Reposts zu bringen.

