Instagram: Reels sorgt für neue Veränderungen

Vor einigen Monaten überraschte Instagram mit "Reels": Einer neuen Funktion mit der man eigene Videos erstellen und teilen kann. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, egal ob mit Audiospuren oder coolen Effekten – du kannst deinen Multi-Clip-Videos deinen ganz eigenen Touch verleihen. Vor einigen Wochen wurde dann bekannt, dass Instagram auch schon an einem neuen Design arbeite, das Reels näher in den Vordergrund rücken solle. Das würd sich ab jetzt auf Instagram verändern …

So verändert sich das Instagram-Design

Anfang August wurde das neue Design schon in einigen Ländern getestet. Ab sofort ist es auch in Deutschland und in Frankreich verfügbar. Was hat sich verändert? Dort wo bisher der "Explore Tab" zu finden war, wird jetzt der "Reels Tab" zu sehen sein. Das Such-Feld findet ihr jetzt rechts oben neben dem Direktnachrichten-Symbol. Product Director Tessa Lyons-Laing erklärt die Veränderung wie folgt: "Wir wollen Creatorn eine größere Bühne bieten, auf der sie ihre unterhaltsamen Videos präsentieren können, und es dem weltweiten Publikum leichter machen, sie zu entdecken.”

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!