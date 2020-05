Entdecke Content von deinen Lieblings-Accounts

Die Instagram Guides versorgen die Community mit hilfreichen Tipps, wichtigen Infos und mehr. Jeder Guide dreht sich um ein ganz bestimmtes Thema, alle Inhalte zu diesem Thema findest du als User an einer Stelle gesammelt. Die Instagram Guides kannst du ganz einfach über das Profil von Creators und Publishern aufrufen, das Buch-Icon in der Navigationsleiste bringt dich zu den für dich zusammengestellten Guides. Wenn du einen Guide öffnest, kannst du durch die Inhalte scrollen. Mit einem Klick auf den Beitrag, der dich besonders interessiert, kommst du zu dem ursprünglichen Beitrag auf Instagram. Natürlich kannst du den Guide auch mit anderen teilen, indem du ihn per Direktnachricht verschickst oder direkt in deiner Insta Story postest. Oben rechts findest du die „Teilen“-Funktion.

Feel Good: Der BRAVO Guide gegen Mobbing

Den Feel Good-Guide findest du auf dem BRAVO Instagram-Profil. Reinschauen lohnt sich! 😉

Hast du schon den ersten BRAVO Instagram Guide entdeckt? Der Feel Good-Guide auf dem BRAVO Instagram-Profil (@bravomagazin) gibt Bullying keine Chance. Hol dir Tipps für mehr Selbstliebe oder motivierende Sprüche, die dich aufbauen, in unseren GiRLS support GiRLS-Videos sprechen Web-Stars wie Lisa und Lena oder Leoobalys ganz offen über ihre Erfahrungen mit Mobbing. Die aktuelle Corona-Krise verändert unseren Alltag und verunsichert viele, deshalb stellen die ersten Instagram Guides Themen wie Wohlbefinden und Ausgeglichenheit in den Mittelpunkt.

