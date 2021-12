Inscope21 wird Vater: Hinweise auf Identität der werdenden Mutter

Im Jahr 2019 wurde Mrs. Bella wieder Single, da sie und Inscope21 sich getrennt haben. Heute ist Nico zwar in keiner neuen Beziehung, aber es gibt eine große Veränderung in dem Leben des 27-Jährigen. 👼🏻

„Ich werde Vater“-Video ein Prank?

Der YouTuber und Entertainer Inscope21 hat vor wenigen Stunden ein Youtube-Video mit dem Titel „Ich werde Vater“ hochgeladen. Einige denken jedoch, dies sei ein Prank. Verübeln kann man es den Zuschauer*innen nicht. Erst vor Kurzem zeigte der deutsche YouTuber KuchenTV mit seinem „Freundin geschlagen“-Video, dass es leicht ist für Fake-News zu sorgen und Tatsachen zu verdrehen. Viele glauben Nico jedoch seine Neuigkeit und freuen sich für ihn. Und wie wir wissen, sind Fans und Neider den Webstars immer einen Schritt voraus. Obwohl Nico in seinem Video sagt, dass er nicht sagen möchte, wer die werdende Mutter ist, so sind sich viele bereits sicher die Antwort zu kennen.

Babys 2020/2021: Diese Stars sind schwanger!

Nico: "Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll"

In den Kommentaren unter seinem YouTube-Video, aber auch in den Kommentaren verschiedener TikTok-Videos fällt ein Name immer wieder. Jennifer Saro. Und es würde passen. Die 25-Jährige ist schwanger, wird einen Sohn bekommen und die Geburt soll im August 2022 sein. Außerdem droppte Influencerin Jennifer Saro, ebenso nicht die Identität des Vaters. Sagte jedoch, dass sie mit dem werdenden Vater ihres Kindes nicht zusammen sei. Es wurde zwar verhütet, kam aber trotzdem zu einer Schwangerschaft. Auch das droppte Nico in seinem Video. Viele Punkten stimmen bei den Geschichten der beiden überein. Ob das nur Zufall ist? Fakt ist jedenfalls, dass sich Inscope21 sehr darüber freut, Vater zu werden. „Am Anfang wusste ich nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Aber ich muss euch ehrlich sagen, mittlerweile freue ich mich einfach geisteskrank!“, so Nico in seinem YouTube-Video. Da bleibt uns nur noch eins zu sagen: herzlichen Glückwunsch! 👼🏻 🥳

