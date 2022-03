"iCarly" Staffel 2: Startdatum, Trailer und Handlung!

"iCarly" Staffel 2: Erster Trailer und Serien-Poster sind da!

Der Start von "iCarly" Staffel 2 steht kurz bevor und endlich gibt es die ersten Hinweise auf die Handlung! Paramount+ hat den ersten Trailer und das offizielle Poster veröffentlicht.

Die ersten Szenen der Serie versprechen mal wieder, dass es chaotisch wird! Carly (Miranda Cosgrove) und ihre Freund*innen arbeiten weiterhin an der beliebten Web-Show und holen sich neue Hilfe von einem Manager. Nicht irgendein Manager, denn es gibt ein überraschendes Comeback in Staffel 2: Josh Peck wird Teil der beliebten Serie und spielt erneut an der Seite von Miranda Cosgrove – wie in der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh". Natürlich wird es auch wieder viel Dating-Chaos geben und die Web-Stars müssen ihr turbulentes Privatleben irgendwie regeln. Doch einige Szenen lassen Hoffnung bei Fans aufkochen, dass es romantische Momente zwischen Carly und Freddie (Nathan Kress) geben könnte. Fans shippen die beiden schon seit Nickelodeon-Zeiten, aber schaut euch den Trailer mal selbst an:

Diese "iCarly"-Stars sind in Staffel 2 dabei

Der Cast in der zweiten Staffel von "iCarly" bleibt zum größten Teil gleich. Wir dürfen uns auf alle Schauspieler*innen aus Staffel 1 freuen und noch mehr, denn dieses Jahr wird "Drake & Josh"-Star Josh Peck als Manager von "iCarly" zu sehen sein. Natürlich sind auch weitere Überraschungen und Gast-Auftritte nicht ausgeschlossen. Hier jedoch der Stamm-Cast:

Carly: Miranda Cosgrove

Freddie: Nathan Kress

Spencer: Jerry Trainor

Harper: Laci Mosley

Millicent: Jaidyn Triplett

"iCarly": Starttermin für Staffel 2 steht fest!

Fans haben gebannt auf Neuigkeiten zu "iCarly" Staffel 2 gewartet und endlich gibt es sie! Nachdem die erste Staffel des Reboots ein extremer Erfolg in Amerika wurde, war schnell klar, dass es eine zweite Staffel geben muss. Einen Starttermin gibt es auch schon: Ab dem 8. April 2022 werden Fans Staffel 2 von "iCarly" wieder auf "Paramount+" verfolgen können. In Deutschland wird Sky ab diesem Jahr die Inhalte von "Paramount+" anbieten, es ist bisher nur noch nicht ganz klar ab wann. Sobald es ein offizielles Startdatum für das Streamingangebot gibt, können wir auch bei uns beide Staffeln der Nickelodeon-Serie gucken. Angeblich soll es auch möglich gemacht werden, "Paramount+" auch ohne Sky-Abo zu buchen.

