Nach "iCarly": Kommt bald ein "Victorious" Reboot?

Als vergangenes Jahr bekannt gegeben worden ist, dass es ein "iCarly" Comeback geben wird, sind die Fans nur so ausgerastet! Inzwischen wurde die erste Staffel in Amerika bereits ausgestrahlt und es wird ab Herbst an der zweiten Staffel von "iCarly" gearbeitet! Da das Reboot der Sitcom-Serie so einen großen Anklang gefunden hat, fragen sich die Fans, ob nun auch bald ein "Victorious" Reboot geben wird? Vor wenigen Wochen hat Victoria Justice, welche damals die Hauptrolle Tori Vega spielte, in einem Interview erzählt, dass sie sich über ein Remake der Serie sehr freuen würde! „Es ist gerade nichts in Arbeit, aber wir lieben uns alle und die Zeit damals war klasse! Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wer weiß?“, so Victoria. Ob Superstar Ariana Grande das genau so sieht? Ariana hat bereits des Öfteren preisgegeben, dass sie sich in ihrer Rolle als "Cat" nicht wohlfühlte. Sie spielte jahrelang eine Rolle, die ihrem eigentlichen Charakter nicht ähnlich war und mit dem sie sich nicht identifizieren konnte. Wenn es also zu einem "Victorious" Reboot kommen würde, dann müsste es eine neue, eine veränderte "Cat" geben. Doch die verpeilte und tollpatschige Art dieser Figur hat die Serie doch auch zu dem gemacht, was sie damals war. 🤔

"Victorious" ohne Ariana Grande?

Für die Schauspieler*innen war ihre Zeit bei Nickelodeon eine prägende und ganz besondere Zeit. Ariana Grande hat am Set auch ihre beiden besten Freund*innen Elizabeth Gillies und Matt Bennett kennengelernt. Und auch heute verstehen sie sich noch super! Doch die ganz andere Frage ist: Passen die Karrierepläne der Künstler*innen überhaupt zusammen? Der eine ist ein Drehbuchautor, die andere Schauspielerin und Ariana hat ihren Fokus komplett auf ihre Musik gelegt. Doch kommen sie alle für einige Folgen "Victorious" (allein für die Nostalgie) wieder zusammen? Oder zumindest nur ein Teil des damaligen Casts? Leider steht das alles noch in den Sternen. 🙈 Übrigens gibt es derzeit alle Staffeln von "Victorious" auf Netflix zum Streamen.

