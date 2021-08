"iCarly": Fans rasten wegen Kuss-Szene aus

"iCarly" Fans rasten wegen historischer Szene aus

Man kann guten Gewissens sagen, dass die neuen Folgen von "iCarly" ein voller Erfolg sind – und das, obwohl das Reboot mit neuen Themen wie Sex, Dating und Fluchen überrascht bzw. gerade deswegen! Zuschauer*innen sind begeistert von dem neuen Humor, den "iCarly" an den Tag legt und vor allem eine Kuss-Szene hat es Fans jetzt besonders angetan und wir untertreiben nicht, wenn wir sagen, dass sie historisch ist: In der neuen Folge von "iCarly" gab es jetzt den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss im Haupt-Cast! Schon länger feiern Fans das Reboot der beliebten Serie dafür, dass es viel LGBTQ+ freundlicher geworden sei. Immerhin gibt es eine offen queere Hauptdarstellerin, Harper (Laci Mosey), die beste Freundin von Carly. Außerdem hatte auch Trans-Star Josie Totah einen Gast-Auftritt. Die queere Community freut sich auf Twitter riesig, über diese Fortschritte und der Kuss ist jetzt die Kirsche auf der Torte. In Deutschland gibt es die neuen Folgen von "iCarly" noch nicht zu sehen, wer sich also nicht weiter Spoilern lassen will, sollte jetzt aufhören zu lesen – aber dranbleiben lohnt sich! Wir werden das Reboot voraussichtlich erst 2022 auf Sky zu sehen bekommen.

"iCarly" begeistert Fans mit erster gleichgeschlechtlichen Kuss-Szene

Twitter ist jedenfalls ON FIRE. Fans rasten wegen der Kuss-Szene richtig aus. In "iCan Fit It Myself" stellt Sängerin und Social Media-Star Dutch Harper als ihre Stylistin ein. Schon früh merkt man, dass zwischen den beiden die Funken sprühen. Nur zwei Folgen später gab es dann den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss bei iCarly im Haupt-Cast. In einer super süßen Szene küssen sich Harper und Dutch. Love is love, is love! Die Betonung liegt übrigens auf Haupt-Cast, weil es in der Original-Serie schon einen Kuss zwischen Nora und einem beliebten Mädchen an der Schule gab. Der Kuss zwischen Harper und Dutch ist jedoch die erste gleichgeschlechtliche, romantische Storyline der Serie und Fans wollen schon jetzt mehr sehen. Auf Twitter fragen aktuell alle nach einer 2. Staffel von "iCarly" und es wird passieren! Hier mal die Begeisterung eines Fans als Zitat: "SIE HABEN SICH GEKÜSST, OH MEIN GOTTJFJFJS, ICH FALL IN OHNMACHT, WTF" 😍😂

