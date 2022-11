"Haus des Geldes" Staffel 5 – Drama: Nairobis Erbe

Aus der Serie: "Haus des Geldes" Staffel 5 Drama: Machen diese Figuren alles kaputt?

Wie geht es in "Haus des Geldes" Staffel 5 weiter? Immerhin haben die Serien-Macher die totale Eskalation versprochen. Und: bei genauerem Hinsehen haben einige Figuren das Potential für EXTREM spannende Entwicklungen zu sorgen.

Action um die 5. Staffel "Haus des Geldes"

Seit Wochen ist die „Haus der Geldes“ Fan-Gemeinschaft in heller Aufruhr. Erst wurde die 5. Staffel verschoben – dann kam endlich die erlösende Botschaft, dass die neue Folgen zumindest noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. So kommen die ersten Folgen der neuen Staffel am 3. September – das große Finale folgt am 3. Dezember.Millionen Fans weltweit warten auf die neuen Abenteuer vom Professor und seiner Gangster-Bande. Werden sie geschnappt? Können sie entkommen? Und wer wird sterben? Immerhin gehört die Serie zu den absoluten Erfolgs-Produkten von Netflix. Doch mit dem Erfolg kommt auch ein großer Druck. Denn: Die Show hat über die letzten Jahre komplexe Storys-Stränge entwickelt – die es nun aufzulösen gilt. Wird den Produzenten das gelingen?

An diesen 10 Figuren wird sich das Serien-Schicksal entscheiden: