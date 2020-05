Gute Gründen den Hauptschulabschluss nachzuholen

Ob eine Krankheit, ein schlimmer Vorfall oder etwas ganz anderes – Viele Menschen schaffen ihren Schulabschluss nicht aufs erste Mal. Dafür musst du dich auch überhaupt nicht schämen. Wichtig ist nur, dass du jetzt wenn es dir besser geht, dein Leben wieder in die Hand nimmst und voll durchstartest. Der erste Schritt ist es da oft, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Ohne ihn wird es sonst sehr schwierig, einen Platz für eine Ausbildung, die dir Spaß macht zu finden. Und auch für dein Selbstbewusstsein wird es ein richtiger Boost sein, wenn du die Prüfungen am Ende gut bestehst. Außerdem hast du danach sogar die Möglichkeit deinen Realschulabschluss nachzumachen, das Abitur nachzuholen und gar zu studieren.

Unter welchen Voraussetzungen kann ich den Hauptschulabschluss nachholen

Wichtig ist es, erst einmal zu wissen, dass jedes Bundesland und sogar fast jede Einrichtung, an der man seinen Hauptschulabschluss nachholen kann, eigene Aufnahmebedingungen (z.B. Mindestalter, Bewerbung) hat. Das bedeutet, du musst dich, sobald du dich für eine Variante entschieden hast, genau darüber informieren, wie du dort am Unterricht teilnehmen kannst oder an die Lernmaterialien gelangst. Da der Quali aber der niedrigste Abschluss ist, musst du aber natürlich keinen anderen Abschluss oder gar eine Ausbildung vorweisen können. Die Hürden sind was das angeht also erstmal relativ gering, den Hauptschulabschluss nachzuholen.

Was du brauchst, um deinen Quali nachzuholen? Vor allem darfst du dein Ziel eine coole Karriere zu machen, nicht aus den Augen verlieren. Dann hängst du dich von selbst rein! ON_aBauerStock-8.jpg

Hier kannst du den Hauptschulabschluss nachmachen

In der Regel kannst du, solange du noch unter 21 bist, deinen Quali an einer normalen Schule machen. Danach oder weil du lieber eine der anderen Möglichkeiten ergreifen willst, stehen dir die folgenden Optionen zur Verfügung, um den Hauptschulabschluss nachzuholen. Wie oben schon erwähnt, gelten jedoch für alle Schulen je nach Bundesland, Art (stattlich oder privat) und Co. meist eigene Regeln, die du erfüllen oder beachten musst. Außerdem musst du dich bei vielen der Institutionen selbstständig für die sogenannte Externenprüfung an einer staatlichen Schule anmelden, damit du zu den Tests zugelassen wirst.

Abendschule: Wenn du nebenher arbeiten möchtest, bietet dir die Abendschule genau diese Freiheit. Der Unterricht findet dann an mindestens 2 bis 3 Tagen die Woche statt, aber immer erst so ab 17 oder 18 Uhr.

Berufsfachschule: In manchen Bundesländern kannst du an diesen Schulen nicht nur das Wichtigste für deine Ausbildung lernen, sondern auch den Hauptschulabschluss nachholen. Der Unterricht ist tagsüber.

Kolleg: Hier gehst du wieder ganz normal von Vormittag bis Nachmittag zur Schule und bekommst den Lernstoff beigebracht, den du für die Quali-Prüfung brauchst. Allerdings gibt es nur wenige Kollegs, die Schüler/innen ganz ohne Abschluss aufnehmen.

Volkshochschule: Auch die VHS bietet häufig Kurse zum Nachholen eine Schulabschlusses an. Diese sind aber kostenpflichtig und du solltest dich auch informieren, wie umfangreich sie sind.

Fernschule: Wenn du keine Lust oder Zeit hast, in einen Unterricht zu gehen, kannst du dir den Stoff auch online selbst beibringen. Das erfordert aber noch mehr Disziplin und oft fallen bei Fernschulen wie der ILS Gebühren an.

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ): Ganz ohne Abschluss, kannst du bei bestimmten Anbietern in deiner Nähe auch ein BVJ machen, in dem du sowohl praktische Berufserfahrung sammelst, als auch deine Defizite in den Schulfächern aufarbeitest. Mit einer Zusatzprüfung am Ende, kannst du dann den Hauptschulabschluss nachholen.

Den Hauptschulabschluss finanzieren

Bis du 25 bist (manchmal auch noch danach) stehen dir verschiedene Förderunge vom Staat zu, wenn du deinen Hauptschulabschluss nachholen willst (für private Schulen, Fernschulen und ähnliches gelten oft Extraregelungen). Dazu gehören etwa das Kindergeld, ein Bildungsgutschein oder auch das BAföG, das du dann monatlich ausbezahlt bekommst. Allerdings musst du 50 % davon wieder rückerstatten. Alle Infos erhältst du bei der Arbeitsagentur. Um deinen Lebensunterhalt zu sichern, kannst du nebenher auch jobben oder sogar Vollzeit arbeiten, wenn es deine Vorbereitungen auf den nachzuholenden Schulabschluss zulassen. Rechne das Ganze, am besten bevor du startest, einmal durch und überlege dir auch, wie du dich möglichst ohne Stress und entspannt auf die Schule konzentrieren kannst. Möglicherweise untertsützt dich auch deine Familie ein bisschen, damit du deinen Hauptschulabschluss nachmachen kannst. Generell sind die meisten staatlichen Schulen aber bis auf die Lernmaterialien kostenlos, während du bei privaten und Fernschulen teils hohe Gebühren bezahlen musst.

Hauptschulabschluss nachmachen: Wie soll ich das schaffen?

Plötzlich wieder zur Schule zu gehen oder den Hauptschulabschluss online nachzuholen, kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Such dir deshalb am Besten ein paar Klassenkameraden, die dasselbe "durchmachen" wie du und bildet eine Lerngruppe. Erstelle dir außerdem einen genauen Plan, auf dem du festhältst, wann du was lernen musst. Mit unserem Test findest du heraus, welcher Lern-Typ du bist und erhältst noch ein paar Tipps dazu. Außerdem gibt es mittlerweile auch echt richtig gute Lern-Apps für Zuhause. Vergiss einfach nie, wofür du deinen Hauptschulabschluss nachmachst: Damit du genau die berufliche Karriere hinliegen kannst, die du dir erträumst.