Warum sollte ich den Realschulabschluss nachholen?

Ein Grund den Realschulabschluss nachholen zu wollen, kann natürlich der eigene Ehrgeiz und Anspruch an sich selbst sein, noch eine höhere Schulbildung zu durchlaufen. Außerdem gibt es viele Berufe, die du nur mit der mittleren Reife erlernen kannst. Anschließend könntest du auch die Fachhochschulreife erwerben, wodurch du Zugang zu vielen Studiengängen an Fachhochschulen hast. Einen Schritt weiter könntest du sogar das allgemeine Abitur nachholen, womit dir noch mehr Studienmöglichkeiten zu Verfügung stehen. Aber schon allein den Realschulabschluss nachzuholen, kann dir viele neue Türen in Sachen Karriere öffnen und auch bei deinen späteren Arbeitgebern beweist du damit Zielstrebigkeit, Fleiß und Disziplin.

Wann kann ich den Realschulabschluss nachholen?

Entscheidest du dich etwa nach einer Berufsausbildung, einem Freiwilligen Sozialen Jahr oder ähnlichem deinen Realschulabschluss nachzumachen, gibt es eine wichtige Voraussetzung: Du musst (meistens) einen Hauptschulabschluss vorweisen können. Für die verschiedenen Institutionen, an denen du die mittlere Reife erlangen kannst, gelten je nach Art und Bundesland die unterschiedlichsten Bedingungen (z.B. Mindestalter, Aufnahmeprüfung). Sobald du eine geeignete Variante für dich gefunden hast, solltest du dich am besten direkt bei der Schule sowie auf der Website des entsprechenden Kultussministeriums informieren, ob und wie du für das Nachholen des Realschulabschlusses zugelassen werden kannst.

Fünf Wege den Realschulabschluss nachzuholen

Wenn du dir sicher bist, den Realschulabschluss nachzuholen, steht schon die nächste Wahl für dich an: Nämlich über welche Einrichtung du es machen möchtest. Je nachdem, wo du lebst, ob du berufstätig bist, wie alt du bist und wie du lernen möchtest, stehen dir verschiedene Optionen offen. Wir stellen sie dir hier einmal vor. Da aber fast für jede Schule (nicht nur Schulart) andere Regelungen und Aufnahmebedingungen gelten, musst du dich im Einzelfall immer ganz genau informieren.

Erster Bildungsweg: Möchtest du nach deinem Quali direkt den Realschulabschluss machen oder bist noch unter 21, kannst du an einer ganz normalen Schule, die die mittlere Reife anbietet, machen. Abendrealschule: Eine tolle Lösung, für alle die arbeiten, aber dennoch gern den Unterricht besuchen wollen, sind sogenannte Abendschulen. An mindesten zwei oder drei Tagen ab etwa 17 oder 18 Uhr starten da deine Kurse, die der normalen Schule sehr ähneln. Berufskolleg: Möchtest du hier deinen Realschulabschluss nachholen, findet der Unterricht wieder ganztägig statt und du kannst dich teilweise in eine Richtung spezialisieren. Ein Vollzeitjob ist hier nicht möglich. Volkshochschule: Viele Volkshochschulen bieten Vorbereitungskurse für den Abschluss an. Für diese musst du aber bezahlen und dich am Ende rechtzeitig und meist mit einer Bewerbung selbst an einer Schule für die Externenprüfung anmelden, um die Tests mitschreiben zu können. Fernschule: Seriöse Organisationen (zertifiziert und mit umfassenden Beratungsangeboten) wie ILS ermöglichen es dir, deinen Realschulabschluss online nachzuholen. Während du den Stoff über eine Plattform bekommst, bist du hier noch mehr auf dich gestellt, wenn es ums Lernen und Vorbereitungen geht. Du bist dadurch natürlich sehr viel freier in deiner Lebensgestaltung und kannst nebenher arbeiten. Aber: Viel Disziplin und Geld für die Gebühren sind gefragt. Auch hier steht am Ende die Externenprüfung an.

Den Realschulabschluss nachholen: Dauer, Kosten und Finanzierung

In der Regel benötigst du zwischen zwei und drei Jahren, um deinen Realschulabschluss nachzuholen. Möchtest du dich selbstständig oder per Fernschule auf die Prüfungen vorbereiten, geht das theoretisch noch schneller. Natürlich kommt es immer darauf an, wie viel Zeit du zum Lernen hast (vielleicht bist du ja nebenher berufstätig) und wie leicht dir der Stoff fällt. Für Abenschule oder Berufkolleg fallen neben Lernmaterialien oder ähnlichem keine Kosten an. Volkshoch- und Fernschulen verlangen dagegen immer Gebühren, über die du dich im Voraus unbedingt genau beraten lassen solltest. Um deinen Lebensunterhalt und eventuelle Schulkosten zu finanzieren, kannst du je nach Einrichtung Vollzeit arbeiten oder einem Nebenjob nachgehen. Vielleicht bekommst du ja auch etwas Unterstützung von deiner Familie. Achte aber darauf, dass dir Berufsalltag und Schulstress nicht zu viel werden. Schließlich möchtest du deinen Realschulabschluss nachholen und gut bestehen. Übrigens: Schüler/innen unter 30 Jahren (manchmal auch noch danach) haben oft einen Anspruch (bei Fernschulen und privaten Einrichtungen gelten extra Regelungen) auf BAföG, also monatliche, finanzielle Unterstützung vom Staat. Die Hälfte davon musst du später aber zurückzahlen.

Wenn du dich richtig reinhängst, deinen Realschulabschluss nachzuholen, wirst du die Prüfungen gut bestehen und hast noch mehr Karriere-Chancen ©Antonioguillem - stock.adobe.com

Wie schaffe ich den Realschulabschluss?

Vor allem wenn du schon länger aus der Schule raus bist, wird es wieder einer ziemliche Umstellung sein, den Unterricht zu besuchen, Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Wichtig ist es dann zunächst, dass du dir immer deinen großen Traum vor Augen hältst: Den Realschulabschluss nachzuholen, um dann in deiner beruflichen Karriere voll durchzustarten. Am besten klappt das natürlich mit anderen, die dasselbe Ziel haben. Also gründe mit deinen Mitschülern/innen doch einfach eine Lerngruppe. Bist du an einer Fernschule oder möchtest das Ganze lieber allein durchziehen, solltest du dir am besten einen Lernplan erstellen, indem du genau festhältst, wann du was machst und erreichen willst. Schon allein das Abhaken einzelner Punkte gibt dir ein echtes Erfolgsgefühl. Hier findest du noch ein paar Ideen zum Thema Selbstmotivation und Tipps gegen Prüfungsangst!