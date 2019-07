Wie funktioniert ein Schulwechsel?

Rein bürokratisch gesehen ist ein Schulwechsel nichts anderes als die Abmeldung an deiner jetzigen Schule und die Anmeldung an einer neuen Schule. Im Grunde ein bisschen wie damals, als du von der Grundschule zur weiterführenden Schule gewechselt bist: Da mussten deine Eltern dich ja auch erst einmal an der neuen Schule anmelden.

Was muss ich dabei beachten?

Du hast es dir vermutlich schon gedacht: Ganz so einfach wie nach der Grundschule ist es in diesem Fall natürlich nicht. Denn: Der Schulwechsel ist zu einem späteren Zeitpunkt schlicht nicht vorgesehen. Das bedeutet: Es werden Nachfragen kommen. Zum einen von deinen Eltern - denen musst du die Sache natürlich als erstes verkaufen, da sie, solange du minderjährig bist, den Schulwechsel für dich zu verantworten haben.

Zum anderen aber (und das ist oft der schwierigere Part): Du musst den Schulwechsel der neuen Schuldirektion erklären! Ob du bei der neuen Schule überhaupt aufgenommen wirst, entscheidet nämlich deren Schulleitung. Und das gewöhnlich erst nach Rücksprache mit deiner alten Schule. Überlege dir also vorher, ob du dich diesen Gesprächen aussetzen möchtest.

Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme an einer bestimmten Schule besteht übrigens nicht.

Wann kann ich die Schule wechseln?

Ein Schulwechsel findet in der Regel zum Schuljahresende statt. Aus ganz einfachen Gründen: Du musst keine Zensuren aus dem laufenden Schuljahr mit an die neue Schule "nehmen" und startest auch nicht mitten in bereits laufende Projekte oder Lerneinheiten.

Ein Schulwechsel mitten im Schuljahr ist nur in Ausnahmefällen möglich. Das kann ein Umzug in eine andere Stadt sein, ein Schulwechsel aus finanziellen Gründen (weil sich deine Familie zum Beispiel eine teure Privatschule nicht mehr leisten kann) oder aber auch Fälle von Mobbing, unter denen du leidest.