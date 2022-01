"Harry Potter": Wer bezahlt eigentlich das Hogwarts-Personal?

"Harry Potter": Hogwarts ist eine der ältesten Schulen

Hogwarts wurde im 10. Jahrhundert gebaut und ist dadurch eine der ältesten Lerninstitutionen für Kinder aus der Zauberwelt. Das prächtige Schloss befindet sich in den schottischen Highlands, auf Muggel wirkt es aber wie eine alte, baufällige Burg. Zauberer und Hexen aus ganz Großbritannien und Irland starten im Alter von elf Jahren ihre siebenjährige Ausbildung an der Schule. Um in verschiedenen Feldern unterrichtet werden zu können, braucht es natürlich nicht nur eine*n Schuldirektor*in, sondern auch einige Lehrer*innen.

Da die Schüler*innen auf dem Schloss leben, wird dafür extra Personal benötigt: Unter anderem die Küchen-Crew, bestehend aus Hauselfen und Hagrid, der nicht nur der Hüter der Ländereien von Hogwarts, sondern später an der Schule auch als Professor tätig ist. Von wem wurde denn das ganze Personal bezahlt?

"Harry Potter": So wird das Hogwarts-Personal bezahlt

In den Filmen und Bücher wurde diese Frage nie wirklich beantwortet. Doch J.K. Rowling hat Fans auf Twitter aufgeklärt, da sich viele immer wieder wunderten, wie Familien es sich leisten konnten, ihre Kinder sieben Jahre nach Hogwarts zu schicken. Vor allem Familien wie die Weasleys, die sieben Kinder unterstützen mussten und nicht unbedingt reich waren. Die Antwort: Es musste kein Schulgeld bezahlt werden, da Hogwarts komplett vom Ministerium für Magie gefördert wurde.

Wie sie sich das leisten konnten? Die Kosten waren ja bestimmt nicht gerade wenig... Es wurde zwar nie bestätigt, aber wie in unserer Welt auch nahm das Ministerium wahrscheinlich Steuern ein und unterstützte mit diesem Geld dann unter anderem eben auch Hogwarts. So konnte das Personal angemessen bezahlt und die Schule am Laufen gehalten werden. 🧙🏻‍🧙‍

