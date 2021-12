"Harry Potter": Comeback für Ron Weasley

Wird Rupert Grint bald wieder in seine Rolle des Ron Weasley schlüpfen?

Wie steht Rupert Grint zu seiner Rolle?

Na, in welchem Hogwarts-Haus wärst du? Die Frage nach dem coolsten aller Häuser aus dem "Harry Potter"-Universum besteht schon seit Jahren. Doch bei einem Thema sind sich die Fans alle einig: Nichts geht über die Geschichte von Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermine Granger (Emma Watson), Ron Weasley & Co. Doch könnten sich die Stars vorstellen, wieder in ihre alten Rollen zu schlüpfen? In einem Interview mit dem Magazin "People" hat Schauspieler Rupert Grint nun Klartext gesprochen.

"Harry Potter": Wie ähnlich sind sich die beiden?

Sind sich Rupert Grint und Ron Weasley denn so ähnlich? Immerhin hat der Schauspieler die Rolle 10 Jahre lang gespielt. Wie viel steckt von ihm in der Rolle? „Tatsächlich habe ich eine strange Verbindung mit ihm. Ich fühle mich schon so, als wäre ich dieser Charakter. Wahrscheinlich möchte ich ihn deshalb immer beschützen“, so Rupert. „Es wird viel darüber geredet, ob wir wieder in unsere Rollen schlüpfen und ich wieder Ron spielen werde. Und zur richtigen Zeit kann ich es mir vorstellen", fügte er hinzu. Ob Warner Bros. an neuen Projekten arbeitet?

Vor Kurzem feierte die Geschichte rund um "Harry Potter" sein 20. Jubiläum. Erste "Harry Potter"-Fotos des Jubiläums zeigten die Schauspieler*innen, wie sie happy in Erinnerungen schwelgen. Die Premiere wird ab dem 1.1.2022 ausgestrahlt werden. Die "Rückkehr nach Hogwarts" kannst du dir über den Streamingdienst Sky anschauen.

