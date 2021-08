„Harry Potter“ endete vor genau 10 Jahren mit dem Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ – immerhin der achte des Franchises! Bis heute fragen sich Fans, ob es einen neunten Teil geben wird. Immerhin gibt es ja noch ein Buch, das Hollywood noch nicht verfilmt hat. 😉 Größer steht die Chance in puncto „Harry Potter“-Reboot allerdings bei der mysteriösen „Harry Potter“-Serie, zu der HBO bisher den ein oder anderen Hint gegeben hat. In einem Interview sprach nun „Der Junge, der überlebte“ Daniel Radcliffe über einen potenziellen Reboot und welche Rolle sich der Superstar darin vorstellen könnte. Spoiler: Es ist nicht die Rolle, die ihn berühmt machte!

„Harry Potter“, „Friends” und Co. – Die coolsten Reunion-Fotos

Diese Rollen würde Radcliffe spielen wollen

In einem Interview mit Josh Horowitz in seinem Podcast „Happy Sad Confused“ sprach der Schauspieler über ein mögliches Revival der unfassbar beliebten Buch- und Filmreihe. Während manche seiner Schauspielkolleg*innen, wie Tom Felton, sofort wieder in die alten Rollen schlüpfen würden, ist Radcliffe selbst nicht so begeistert von der Vorstellung, wieder den Zauberjüngling zu spielen. Es gäbe andere Rollen, so der Darsteller, die ihm sehr viel mehr liegen würden. „Ich würde wahrscheinlich Sirius oder Lupin spielen wollen. Das waren schon immer die beiden Figuren, von denen ich dachte ‚ihr seid großartig‘. Außerdem bin ich ganz offensichtlich beeinflusst von meiner Erfahrung, die Szenen damals mit diesen Menschen drehen zu können und dass sind meine liebsten Erinnerungen“, so Radcliffe im Interview.

Die Auswahl ist kein Zufall

Sirius Black und Remus Lupin – dass Radcliffe gerade diese beiden Figuren spielen wollen würde, kann kein Zufall sein! Immerhin sind beide für sich Vaterfiguren für den jungen Zauberer in „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ und späteren Teilen gewesen. Es wäre ein wundervolles Ende für seine Rolle im „Harry Potter“-Franchise, wenn Radcliffe die Möglichkeit hätte, einen der beiden Mentoren für den Schauspieler sein zu können, der nach ihm in die Hauptrolle als Harry Potter schlüpft. Wir würden ehrlich gesagt komplett ausrasten, wenn es wirklich dazu kommen würde! 😍